Centinaia di migliaia di GPS tracker in giro per il mondo sono a dir poco vulnerabili

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 6 settembre 2019) Diversi modelli di GPSparticolarmente, anche grazie a una password di default decisamente elementare: se siete possessori di un dispositivo tra questi, fate attenzione. L'articolodidi GPSinper ila dirproviene da TuttoAndroid.

Franco07088017 : @AlessiaMorani , amare il Milan è scelta di ??. Carissima Alessia Morani quelo che hai detto sui pensionati non ti… - fabiofr : RT @jacopo_iacoboni: “[con il M5S] Patto temporaneo o alleanza stabile? Credo che in partenza siano aperte entrambe le strade”, dice Nicola… - Rafael44609170 : RT @MarcoSanavia1: @PaolaTavernaM5S Adesso vediamo nei prossimi 12 mesi quante centinaia di migliaia me farete entrare mantenuti dal contri… -