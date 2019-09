CC ucciso,Varriale:mostrammo distintivo

"Quella sera ci qualificammo mostrando la placca identificativa ai due americani". E'quanto avrebbe messo a verbale Andrea,collega di Mario Cerciello Rega, nell'audizione svolta il 9 agosto scorso davanti ai magistrati. La versione è ritenuta credibile dagli inquirenti.,ascoltato come persona informata sui fatti,ha ricostruito la sera del 26 luglio scorso,quando fu accoltellato a morte Mario Cerciello Rega.ha detto che non avevano l'arma perchè con gli abiti usati per il servizio era difficile occultarla.(Di venerdì 6 settembre 2019)