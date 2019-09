Carla Bruni al mare | la ex top model con la cellulite lascia i fan senza parole

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 6 settembre 2019), la trasformazione della topdi stucco i fan. Era un topdi quelle mondiali, era amata e apprezzata ovunque, bellissima, sexy, elegante. Classe 1967, nata a Torino,GilbertaTedeschi si è subito distinta non solo per la straordinaria bellezza, ma anche per la grande classe e l’indubbia personalità che ne fanno una delle celebrità più intelligenti e culturalmente attente della sua generazione. Appassionata lettrice,la, cantante è sempre stata al centro dell’attenzione ma ha preferito tenere da parte la sua vita privata.Poi, certo, se per un periodo sei la first lady francese e moglie del presidente Nicolas Sarkozy, non è facile stare lontana dai riflettori, anche se dalle passerelle ti sei ritirata da tempo. “Non sono particolarmente gelosa, ma se fa il brillante di fronte a una bella donna, gli taglio la gola”, aveva detto quando fu ...

salvatoreiak74 : RT @MediasetTgcom24: Carla Bruni più bella che mai sfoggia un fisico da ragazza in barca con Sarkozy #carlabruni - salvatoreiak74 : RT @MediasetTgcom24: Carla Bruni più bella che mai sfoggia le curve in barca con Sarkozy #carlabruni - VelvetMagIta : In esclusiva le foto di #CarlaBruni in bikini. Scioccante è la cellulite! [FOTO] #VelvetMag ??????… -