Apple Music lancia una beta pubblica sul web per tutti gli abbonati

Arriva il web player di Apple Music : Apple Music web beta (fonte: Apple) Apple Music, l’applicazione per ascoltare la Musica in streaming della Mela, è ora accessibile in versione beta anche sul web. Il sito internet di Apple Music permette agli utenti registrati di accedere a oltre 50 milioni di brani e a playlist di brani e video Musicali organizzati esattamente come nell’applicazione. Per utilizzare la nuova versione web di Apple Music, gli utenti registrati possono ...

Ora si può ascoltare Apple Music dal browser : Il servizio di Musica in streaming ha una nuova versione per il web, che farà concorrenza a quella di Spotify e a YouTube Music

Aggiornate Apple Music all’ultima beta - c’è il supporto ai Chromecast : Sono passati alcuni mesi dai primi avvistamenti, però alla fine è arrivato: ora Apple Music, a partire dall'ultima beta, supporta i Chromecast di Google per lo streaming Musicale. L'articolo Aggiornate Apple Music all’ultima beta, c’è il supporto ai Chromecast proviene da TuttoAndroid.

New Music Daily è la nuova playlist di Apple Music aggiornata quotidianamente - per chi ama le novità : Chi ama la Musica e le novità, e vuole essere fra i primi ad ascoltare le nuove canzoni appena pubblicate, apprezzerà la novità di Apple Music, che ha lanciato una nuova playlist chiamata New Music Daily. Il nome è esplicativo: ogni giorno propone agli abbonati le ultime canzoni appena edite dagli artisti più famosi al mondo. Il singolo principale nella prima edizione della playlist è The Man di Taylor Swift, dal nuovo album Lover. Apple Music ...

Come ascoltare Apple Music sugli Amazon Echo : Apple Music è finalmente disponibile su Alexa anche in Italia; ora è infatti possibile configurare il famoso servizio di streaming Musicale di Apple sui dispositivi Amazon Echo. In questo articolo vi mostreremo quindi Come ascoltare Apple leggi di più...

Apple Music si integra con Amazon Alexa mentre Amazon Music arriva sugli smartwatch Garmin : Apple Music si integra coi dispositivi Amazon Alexa in Italia e guadagna Shazam Discovery Top 50, intanto Amazon Music arriva sugli smartwatch Garmin. L'articolo Apple Music si integra con Amazon Alexa mentre Amazon Music arriva sugli smartwatch Garmin proviene da TuttoAndroid.

Apple Music è ora disponibile per i dispositivi Alexa : Tutti i dispositivi che supportano l’assistente vocale di Amazon possono ora riprodurre i contenuti di Apple Music

Apple Music si integra con Amazon Alexa e lancia Shazam Discovery Top 50 : Apple Music si integra con tutti i dispositivi Amazon Alexa anche in Italia e guadagna la nuova playlist Shazam Discovery Top 50. L'articolo Apple Music si integra con Amazon Alexa e lancia Shazam Discovery Top 50 proviene da TuttoAndroid.

Apple Music beta per Android aggiunge la Modalità scura - testi sincronizzati e altro da iOS 13 : Apple da poco aggiornato l'app beta di Apple Music per Android aggiungendo un paio di funzionalità prese da iOS 13 che permettono agli utenti del robottino verde di utilizzare la Modalità scura e i testi sincronizzati con la Musica in riproduzione. La versione 3.0.0 beta di Apple Music per Android aggiunge molte delle nuove funzionalità della versione per iOS 13, tra le quali l'interfaccia ridisegnata per la riproduzione Musicale. L'articolo ...

Lucio Battisti sarà disponibile online : “Il suo canto libero” nelle piattaforme streaming - da Spotify ad Apple Music : “Mi ritorni in mente, bella come sei”. Era il 1969 quando Lucio Battisti cantava queste parole scritte da Mogol. E se nel brano lui vede un amore “dissolversi nel vento”, a 50 anni dalla pubblicazione di questo singolo, l’amore degli ascoltatori per il cantautore di Poggio Bustone non si è affatto dissolto, anzi è più vivo che mai. Ora, finalmente, il suo repertorio sarà disponibile su Spotify e sulle altre ...