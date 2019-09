VIDEO Nadal-Schwartzman | US Open 2019 | highlights e sintesi della partita Lo spagnolo va

Diretta Us Open 2019/ Nadal Schwartzman streaming VIDEO e tv - orario - tennis - : Diretta Us Open 2019 streaming video e tv: nel torneo dello Slam di tennis, a Flushing Meadows, si giocano le restanti partite dei quarti di finale.

Rafael Nadal - magie agli Us Open/ VIDEO - finale 'scritta' contro Federer? : Rafael Nadal show agli Us Open, Video: vola ai quarti dopo aver strapazzato Marin Cilic. Difende Djokovic e 'sogna' la finale con Federer: su Berrettini..

US Open – Rafa Nadal è… ‘armato’? Lo spagnolo fermato ai controlli di sicurezza : il segnale diventa rosso! [VIDEO] : Rafa Nadal fermato ai controlli di sicurezza degli US Open: il tennista spagnolo posa i bagagli, ma il segnale continua a diventare rosso Nei tornei di tennis i controlli di sicurezza sono sempre molto elevati, specie se si tratta di Slam. E anche se si ritrovano davanti i tennisti più famosi, le guardie non riservano alcun trattamento speciale. Lo sa bene Rafa Nadal che, al momento di passare attraverso il consueto macchinario del ...

VIDEO Rafael Nadal trionfa a Montreal : lo spagnolo conquista la Rogers Cup - Medvedev ko in due set : Rafael Nadal non ha pietà e fa sua la finale del Masters 1000 di Montreal (Canada) contro il russo Daniil Medvedev per 6-3 6-0. Un match dominato dal n.2 del ranking che ottiene il suo quinto trofeo della Roger Cup, la 35esima vittoria di un 1000 (51 le finali disputate), respingendo anche l’attacco di Roger Federer che non potrà quindi insidiare la sua seconda posizione nella classifica mondiale prima degli US Open. Una prestazione senza ...

VIDEO Fabio Fognini - punto stellare contro Rafael Nadal : scambio da brividi a Montreal - l’azzurro fa centro : Fabio Fognini ha messo a segno un punto stratosferico contro Rafael Nadal nel quarto di finale del Masters 1000 di Montreal giocato nella notte italiana. Il tennista ligure è uscito sconfitto dal confronto col fuoriclasse spagnolo ma nel corso del secondo set, dopo aver vinto la prima frazione, si è reso protagonista di uno scambio stellare, un botta e risposta col mancino iberico che ha scaldato il pubblico canadese: un confronto serratissimo ...

VIDEO Masters 1000 Montreal : Rafa Nadal rimonta Fabio Fognini e vince in tre set : Come sempre quando si sfidano Rafa Nadal e Fabio Fognini i match non sono mai banali o noiosi. La conferma è arrivata anche questa notte, nel quarto di finale del Masters 1000 di Montreal, con i due tennisti che si sono sfidati in tre set di livello, anche se tutti indirizzati facilmente da una parte o dall’altra. Dopo un inizio brillantissimo del campione ligure, Nadal ha cambiato marcia e ha conquistato la semifinale del torneo canadese, ...

Highlights Federer-Nadal - VIDEO semifinale Wimbledon 2019 : i momenti e i colpi salienti di una sfida epica : Sarà Roger Federer a sfidare Novak Djokovic nella finale di Wimbledon 2019, dopo la vittoria sul rivale di sempre Rafael Nadal per 7-6(3) 1-6 6-3 6-4 nella semifinale che ha infiammato il Centre Court. Nel quarantesimo capitolo tra i due giocatori lo svizzero si è dimostrato più abile nel cogliere le occasioni arrivate sulla sua amata erba, quella che lo porta per la dodicesima volta all’atto conclusivo dello Slam che ha già vinto in otto ...

Diretta/ Nadal Federer - 1-2 - streaming VIDEO tv : Rafa in sofferenza - Wimbledon - : Diretta. Nadal Federer streaming video e tv, quote, risultato live e vincitore del match valevole come semifinale nel torneo di Wimbledon

Diretta/ Nadal Federer - 1-1 - streaming VIDEO tv : Rafa non sbaglia più! - Wimbledon - : Diretta. Nadal Federer streaming video e tv, quote, risultato live e vincitore del match valevole come semifinale nel torneo di Wimbledon

Diretta/ Nadal Federer - 6-7 - streaming VIDEO tv : primo set a Roger! - Wimbledon - : Diretta. Nadal Federer streaming video e tv, quote, risultato live e vincitore del match valevole come semifinale nel torneo di Wimbledon

DIRETTA/ Nadal Federer - 1-2 - streaming VIDEO tv : primo set equilibrato - Wimbledon - : DIRETTA. Nadal Federer streaming video e tv, quote, risultato live e vincitore del match valevole come semifinale nel torneo di Wimbledon

Diretta/ Nadal Federer - 0-0 - streaming VIDEO tv : si comincia! - Wimbledon - : Diretta. Nadal Federer streaming video e tv, quote, risultato live e vincitore del match valevole come semifinale nel torneo di Wimbledon

DIRETTA/ Nadal Federer streaming VIDEO e tv : parla Re Roger - Wimbledon - : DIRETTA. Nadal Federer streaming video e tv, quote, risultato live e vincitore del match valevole come semifinale nel torneo di Wimbledon

DIRETTA WIMBLEDON 2019/ Streaming VIDEO : in semifinale sarà Nadal-Federer! : DIRETTA WIMBLEDON 2019: info Streaming video e tv delle partite, valide per il tabellone dei quarti di finale maschili, oggi mercoledi 10 luglio 2019.