Nazionale,ct Mancini:"Sono soddisfatto"

E'a fine partita il ct Robertodopo il successo di Yereven in Armenia, quinta vittoria di fila nel girone europeo. ". Lo avevo detto che sarebbe stata una partita difficile.Non esistono più gare facili.Non abbiamo iniziato bene,poi ci siamo ripresi e potevamo finire il primo tempo in vantaggio". "La loro espulsione - spiega il ct azzurro a caldo- alla fine ci ha penalizzato perché giocando in 10 hanno difeso per tutto il secondo tempo e sichiusi ancora di più".(Di giovedì 5 settembre 2019)