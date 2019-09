Governo | Salvini | lunedì anche noi in piazza

Appena nato il Governo giallorosso bullizza Salvini sull'immigrazione : Verrebbe quasi voglia di difenderlo. Perché Matteo Salvini non fa in tempo a lasciare il suo ufficio al Viminale (dove in tanti dicono abbia trascorso pochissimi giorni dei quattordici mesi da ministro dell'Interno) e subito deve incassare tre colpi niente male. Il primo riguarda Mimmo Lucano, il

Governo - Fioramonti : “Salvini attacca per tasse su merendine e aerei? Serve Fisco intelligente” : “Salvini mi attacca per l’idea sulle tasse di scopo su bibite gassate, merendine e aerei che inquinano? Da lui falsità. Io propongo una fiscalità intelligente”. A rivendicarlo il neo ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, a margine del primo Consiglio dei ministri del Governo Conte 2. “Abbiamo spese enormi in questo Paese perché la gente consuma cose che fanno male alla salute o ha atteggiamenti deleteri, che ...

Governo - la fidanzata di Di Maio Virginia Saba : “Luigi non è stanco. Il tradimento di Salvini? Preferisco non commentare” : “Luigi non mi sembra stanco, no. Come ho vissuto il tradimento di Salvini? Preferisco non commentare, scusate”. Virginia Saba, fidanzata di Luigi Di Maio, ha accompagnato il neo ministro degli Esteri al Quirinale per il giuramento. All’uscita da Palazzo Chigi è stata intercettata dai giornalisti e ha ammesso di aver vissuto la giornata con grande emozione. L'articolo Governo, la fidanzata di Di Maio Virginia Saba: “Luigi ...

Governo Conte 2 : Salvini voleva pieni poteri - ora gli resta il Maalox : Dopo l’esito della votazione di Rousseau, la prima immagine che mi è venuta in mente è stata la faccia di Matteo Salvini. Salvini che con le cuffie in testa da dj e il mojito in mano lanciava dal Papeete beach minacce puerili e triviali. Un’immagine raccapricciante. Persino peggiore di quella di Berlusconi allorquando si recava all’estero a rappresentare l’Italia. Per tutta l’estate si è comportato da saltimbanco tenendo in ostaggio un intero ...

Salvini : primo Governo nato a Bruxelles : 10.30 "Il primo governo italiano nato a Bruxelles, con un ministro dell'Economia, professore di storia, che arriva direttamente da Bruxelles". Così l'ex vicepremier Salvini a Radio Anch'io. "Contro questo governo faremo opposizione in Parlamento e in Italia, dove siamo maggioranza, con i nostri sindaci e governatori -continua- Quando ci sarà la fiducia saremo in piazza". E poi sui social: "Il governo delle poltrone, dei riciclati e dei poteri ...

Salvini a Mattarella : "Governo di lunga durata? Non le viene da ridere?". S&P intanto plaude all’esecutivo 5S-PD : La capigruppo della Camera si riunisce lunedì 9 settembre alle 10 per stabilire i tempi del dibattito sulla fiducia al governo Conte bis. Secondo fonti parlamentari, citate da Adnkronos, il dibattito in aula a Montecitorio è previsto per le 11. Sciolta la riserva, nasce il Governo Conte bis. Presentata la squadra dei Ministri Tutti i ministri del Conte bis intanto il ...

Governo - è nato il Conte bis : sette donne - Lamorgese all'Interno. Alle 10 il giuramento Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : Giuseppe Conte scioglie la riserva al Quirinale e presenta la lista dei ministri. Il nuovo Governo «giallorosso» è ai blocchi di partenza ed entrerà nella pienezza dei...

Governo : Padre Sorge - 'benedetto autogol Salvini - con Conte bis sussulto coscienza' : Palermo, 5 set (AdnKronos) - "Benedetto l’autogol di Salvini! Con il Conte bis ha prodotto in Parlamento un sussulto di coscienza democratica: un Governo nuovo, competente e giovane". E' quanto scrive su Twitter Padre Bartolomeo Sorge, il gesuita, teologo e politologo italiano che torna a criticare

"Dalla padella alla brace" : Forza Italia contro il nuovo Governo - ma il piano è logorare Salvini : Berlusconi sarebbe convinto che ora Fi deve marcare le differenze dalla Lega e approfittare del calo di consensi di Salvini...

Governo - Calenda a Renzi : «Ode alla vittoria fuori luogo - non abbiamo sconfitto noi Salvini» : Carlo Calenda su Twitter si scaglia contro Matteo Renzi che oggi ha a sua volta attaccato Salvini e il Salvinismo. Un post social duro nel quale Renzi ha rimproverato al leader della Lega di aver...

Matteo Salvini a Pietro Senaldi : "Ecco quale è stata la mia unica colpa". Crisi di Governo - la confessione : «Vigliacchi, M5S e Pd si detestano ma si sono messi d' accordo per non far votare gli italiani. Fino a due settimane fa si insultavano furiosamente l' uno con l' altro. Il governo dell' odio è quello che sta per nascere. Sono orgoglioso di essere rimasto fuori da questo mercato delle vacche indegno»

Governo Conte : Lamorgese prende il posto di Salvini al Viminale - Di Maio agli Esteri : Il premier incaricato Giuseppe Conte, oggi, ha sciolto la riserva - accettando formalmente di formare il nuovo esecutivo - e, dopo l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha diffuso i nomi della squadra di Governo, composta da 21 ministri (9 dem, 10 pentastellati, 1 Leu ed 1 tecnico). Luigi Di Maio, ex vice premier è stato proposto come ministro degli Esteri, il posto di Matteo Salvini al Viminale, invece, è stato ...