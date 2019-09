Gianmarco Onestini | paura in volo | “Atterraggio d’emergenza”

Luca e Gianmarco Onestini - foto da piccoli : un ricordo speciale : Fratelli Onestini insieme, rapporto di Luca e Gianmarco sempre più speciale: nessuno potrà mai dividerli Il legame di Gianmarco e Luca Onestini è inossidabile. Due fratelli che non si separano mai, che sanno gioire insieme per i momenti più belli della loro vita e che si sostengono a vicenda, soprattutto in quei periodi difficili che […] L'articolo Luca e Gianmarco Onestini, foto da piccoli: un ricordo speciale proviene da Gossip e Tv.

Gianmarco Onestini e Ivana Icardi: l'incontro dopo il Grande Fratello Gianmarco Onestini e Ivana Icardi si sono rivisti dopo la fine del Grande Fratello 16. A rivelarlo lo stesso Fratello di Luca, in un'intervista concessa al settimanale Lei. L'ex gieffino ha avuto modo di chiarirsi con la cognata di Wanda Nara, dopo che all'interno della

Numerose ancora le voci in merito alla presunta omosessualità dell'ex gieffino Michael Terlizzi. In Questi giorni il 33enne ha rilasciato un'intervista al settimanale Novella 2000 per smentire quei rumors che lo vorrebbero fidanzato con Gianmarco Onestini, anche lui ex concorrente del Grande Fratel

Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini: Tutta la verità sul loro rapporto Continua a far discutere il legame speciale che hanno Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini. Durante il Grande Fratello 16 più di qualcuno ha parlato di una relazione segreta tra i due. Da Cristian Imparato a Guendalina Canessa, in molti hanno puntato il dito contro

Le ex concorrente del Grande Fratello smentisce le ipotesi sulla relazione con Gianmarco Onestini: "Troppo giovane per me". Parla anche della sua amicizia con Taylor Mega, nata nella Casa e davvero autentica. A sorpresa, traccia un ritratto dell'eccentrica e trasgressiva webstar decisamente lontano dalle apparenze.

Erica Piamonte, ancora single, parla del rapporto con Gianmarco Onestini con cui c'è Solo un'amicizia mentre su Taylor Mega...

L'ex gieffina spiega il rapporto che la lega al giovane e poi rivela: "Taylor Mega è stata la scoperta più bella del GF".

In che rapporti sono oggi Erica Piamonte e Gianmarco Onestini del Grande Fratello 16 Dopo Gianmarco Onestini è toccato a Erica Piamonte svelare la natura del rapporto tra i due ex gieffini. Terminato il Grande Fratello 16 Erica e Gianmarco sono diventati inseparabili, tanto che più di qualcuno ha parlato di una presunta love story.

Una recente intervista di Gianmarco Onestini fa pensare che possa essere lui il prossimo Tronista di Uomini e Donne, ma il web non è d'accordo con questa possibile decisione. Ecco per quale motivo! Il trono di Uomini e Donne è ancora abbastanza lontano ma iniziano a trapelare i primi gossip. Uno di questi riguarda i possibili tronisti: potrebbe arrivare, direttamente dal Grande Fratello 16, Gianmarco Onestini. Ma sembra che il popolo del

Gianmarco Onestini parla sui social con i suoi fans e rispondendo alle loro domande parla del suo rapporto con Erika dopo la fine del Grande Fratello. Dopo la fine del Grande Fratello 16, Gianmarco Onestini e Erica Piamonte si sono avvicinati molto. Infatti, sui social si sono mostrati inseparabili. La coppia ha pubblicato un video in cui alla fine sembrava esserci un bacio. Lei poi pare sia andata qualche giorno a casa di lui e