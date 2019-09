CorSport | Llorente in pole contro la Samp Ritorno in serie A dopo 1483 giorni

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2019) Con ogni probabilità sarà Fernandoa scendere in campola, il 14 settembre. Lo scrive il Corriere dello Sport. Milik, infatti, tornerà domani dalla Polonia ed è ancora in dubbio: non è probabile che recuperi per allora. Insigne è alle prese con il problema ai flessori della coscia destra. Mertens sarà impegnato con la nazionale belga e Lozano sarà negli States fino a giovedì.è pronto. Si è allenato tutta l’estate in solitudine e ha una forza fisica notevole, come giurano quelli che lo hanno visto in campo a Castel Volturno. Se la sua condizione migliorerà ancora e andrà anche avanti l’inserimento tattico, lo spagnolo scenderà in campo dall’inizioladoria. Se sarà davvero così, tornerà a giocare in. L’ultima partita giocata è stata il 23 agosto 2015, appena dieci minuti con la Juventusl’Udinese, alla prima del ...

