CorSport | Elmas potrebbe partire titolare contro la Samp e contro il Liverpool

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2019) L’acquisto dida parte del Napoli è arrivato per una precisa indicazione di Carlo Ancelotti, scrive il Corriere dello Sport. Al centrocampista 19enne manca solo il debutto in campo dal primo minuto di partita. Cosa cheaccadere sabato prossimoladoria. Allan, infatti, al posto del quale è subentrato siala Fiorentina chela Juve, tornerà dagli States venerdì, troppo a ridosso della partita. Che, dunque, è probabile che vedràproprio il macedone. Oggisarà impegnato con la nazionale per le qualificazioni a Euro 2020, in trasfertal’Israele. Poi lunedì sarà in Lettonia. Dopodiché potrà prepararsi per il debutto al San Paolo. La decisione dipenderà da come Ancelotti intenderà schierare Fabian Ruiz: sulla trequarti oppure in mediana con Zielinski. E anche dalle condizioni generali dei tre centrocampisti dopo gli impegni in ...

