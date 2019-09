Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Come è cambiata la prospettiva diRodriguez al Real Madrid, da esubero che non andava neanche in panchina nelle amichevoli estive a convocatoda. Sembrano lontani i tempi in cui il rapporto con il tecnico era inesistente. Non ci sono sorprese tra i presenti, con l’unica assenza confermata che è quella di, che sarà lontano dai campi da gioco fra i 6 e i 9 mesi a causa del lungo stop al ginocchio. PORTIERI: Areola (1) e Courtois (13) DIFENSORI: Carvajal (2), Militão (3), Sergio Ramos (4), Varane (5), Nacho (6), Marcelo (12), Odriozola (19) e Mendy (23) CENTROCAMPISTI: Kroos (8), Modric (10), Casemiro (14), Fede Valverde (15),(16), Brahim (21) e Isco (22) ATTACCANTI: Bale (11), Hazard (7), Benzema (9), Lucas Vázquez (17), Jovic (18), Mariano (24), Vinicius (25) e Rodrygo (27) ELENCO B: Altube (26) e Belman (30), Sergio López (32), ...

napolista : #Zidane inserisce James nella lista #Champions, fuori #Asensio La parabola ascendente di #JamesRodriguez al… - lazio_magazine : UFFICIALE - James in Champions col Real, Zidane lo inserisce in lista, out l'infortunato Asensio - milanmagazine_ : UFFICIALE - James in Champions col Real, Zidane lo inserisce in lista, out l'infortunato Asensio -