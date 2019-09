Va in ospedale con un femore rotto ma i medici dicono che è tendinite | muore pochi giorni

CIA Due Mari : Avanti con il potenziamento dell’ospedale San Pio di Castellaneta : Castellaneta. «Salutiamo con favore e speranza l’arrivo della nuova responsabile del reparto di Neonatologia dell’ospedale San Pio di Castellaneta, dott.ssa

Tonno al botulino - allarme in tutta Europa : ritirate dal mercato 3500 confezioni - 4 persone ricoverate in ospedale : Tremilacinquecento confezioni di Tonno in scatola sono state ritirate dal mercato in tutta Europa dopo che è scattato l’allarme per la presenza di botulino al loro interno. Si tratta del Tonno in scatola con olio di semi di girasole in confezione da 900 grammi del marchio Dia: il lotto di riferimento è 19/154 023 02587 con data di consumo consigliato del 31/12/2022. A lanciare l’allerta è stata l’Agenzia spagnola per la sicurezza ...

Napoli - il business delle ambulanze : «All'ospedale Loreto Mare lo gestiscono anche i vigilantes» : Dopo aver denunciato nei mesi scorsi un sistema di collusione tra infermieri, singoli operatori sociosanitari, addetti alle pulizie e in alcuni casi anche medici - che avrebbero favorito in un modo...

Panico in ospedale - marocchino minaccia con coltello la moglie che ha appena partorito : Paura nel reparto di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale Cardinale G.Panico, dove un marocchino ha aggredito la moglie minacciandola con un coltello. La donna, che aveva appena partorito, è stata trascinata in balcone dal coniuge intenzionato a gettarla nel vuoto. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri Federico Garau ? Luoghi: Lecce

Una Vita - trame : attentato alla galleria di Samuel - Trini e Liberto finiscono in ospedale : Continuano ad arricchirsi di colpi di scena le trame dello sceneggiato Una Vita. A seguito dell’uscita di scena di Blanca Dicenta e Diego Alday, che se ne andranno via da Acacias 38 insieme al figlio Moises, il figliastro minore di Ursula cadrà sul lastrico. Gli spoiler rivelano che Samuel per dare una svolta alla sua Vita finirà per cacciarsi nei guai, investendo il suo intero patrimonio per realizzare una galleria d’arte tutta sua. Per ...

Ancona - 24enne pesarese precipita dal quarto piano di un ospedale e muore : Una terribile morte si è verificata poche ore fa nella città di Ancona, dove un giovane ragazzo di soli 24 anni, originario del pesarese, è precipitato nel vuoto dal quarto piano dell'ospedale. Per lui, nonostante il rapido intervento del personale medico del 118, non c'è stato nulla da fare. Si sono recati sul luogo gli agenti della polizia di stato che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, ma probabilmente si ...

Mihajlovic dimesso dall'ospedale - venerdì in panchina contro la Spal : Il tecnico del Sinisa Mihajlovic è stato dimesso oggi, in buone condizioni generali, dal reparto a bassa carica microbica dell'unità di Ematologia

Ciclismo - visita a sorpresa per Pozzovivo a Lugano : selfie e sorrisi in ospedale con Vincenzo Nibali [FOTO] : Lo Squalo ha fatto visita a Pozzovivo in ospedale a Lugano, dove il corridore è ricoverato dopo l’incidente che lo ha visto protagonista nei pressi di Cosenza selfie e sorrisi per Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali ieri a Lugano, lo Squalo è infatti andato a fare visita al proprio compagno di squadra in ospedale, dove è ricoverato in seguito alle fratture riportate dopo l’incidente che lo ha visto protagonista a Cosenza. Un ...

Tragedia ad Ancona - mamma e feto morti in ospedale : Quando la mamma è stata visitata il bambino era già morto. La magistratura ha aperto un’inchiesta. Una Tragedia nel reparto di pediatria dell’ospedale Salesi di Ancona dove mamma e feto sono morti. La donna, 35enne alla 38esima settimana di gravidanza, era giunta nella struttura ospedaliera venerdì 23 agosto per essere visitata, in seguito a dolori addominali. Sembra che al suo arrivo la bambina fosse già morta. Il tragico evento è ...

