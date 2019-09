Università | studenti contro test d' ingresso | protesta all' ateneo di Palermo

Berkeley 'cacciata' da classifica Università Usa/ 'Ha gonfiato donazioni ex studenti' : Che smacco per la Berkeley, considerata l'università pubblica migliore degli Stati Uniti: fatta fuori da 'Us News and World report'

Trasporto - rimborsi per gli studenti universitari di Modica : Gli studenti universitari Modicani che frequentano i vari atenei siciliani si vedranno rimborsati i biglietti degli autobus

Kabul - bombe all’Università tra gli studenti sotto esame : almeno due morti e dieci feriti : Delle bombe sono esplose in uno degli ingressi dell'Università di Kabul, dove decine di studenti erano in attesa di poter sostenere degli esami: il bilancio è di due morti e dieci feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni.Continua a leggere

Potenza - l’Università adotta il doppio libretto per gli studenti transgender : Arcigay Basilicata: “Un forte segnale verso una società ancora gravemente affetta da discriminazioni e pregiudizi”

L’Università di Edimburgo ha emesso i diplomi per le prime studenti di medicina del Regno Unito - che 150 anni fa non lo ricevettero perché donne : Le prime studenti di medicina del Regno Unito hanno ricevuto dopo 150 anni il diploma che non era mai stato loro consegnato, perché donne. Le “sette di Edimburgo”, così erano definite, si chiamavano Sophia Jex-Blake, Isabel Thorne, Edith Pechey, Matilda Chaplin,