Spazio e Tecnologia | Space Engineering diventa Airbus Italia S p A

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) In seguito all’approvazione da parte degli azionisti e alla registrazione presso la Camera di Commercio,, societàna interamente controllata dae operante nell’ambito delle attività spaziali, ha cambiato ufficialmente nome inS.p.A., adottando inoltre per la propria visual identity il logo. “Il cambio di nome annunciato oggi non solo segnala un consolidamento della presenza del Gruppoin, ma rafforza anche il senso di appartenenza dei nostri dipendenti e ci offre nuove opportunità di crescita ine a livello internazionale”, ha dichiarato Serafino D’Angelantonio, Chairman e CEO di. “Il nostro team altamente qualificato di 120 persone rimarrà concentrato sullo sviluppo di soluzioni e tecnologie all’avanguardia dalla nostra sede di Roma”. Interamente controllata daDefence and ...

TerreLogiche : Stanchi del traffico in città? Perfino nello spazio si rischiano incidenti per mancata precedenza! Tecnici dell'ESA… - FBussoletti : #Spazio: @esa guarda alle #aziende per migliorare la #CyberSecurity. Al via #Tender per lo sviluppo di prodotti e s… - franbellino : Scontro fra satelliti evitato nello spazio con manovra di emergenza di Aeolus dell'Esa per evitarne uno di SpaceX d… -