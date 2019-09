Se Facebook ci sfida a vivere senza like

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Sara Mauri Dopo Instagram anchepensa a un test per eliminare la visualizzazione del conteggio dei "Mi Piace" dai post. Per evitare pressioni, odio e depressione In una società virtuale narcisista isono tutto. A volte rendono felici, a volte rendono depressi. Il senso di appagamento daè una mania. Molti vivono con l'ansia dei, si preoccupano che i loro post non ricevano abbastanza «Mi piace». Per gli influencer isono moneta di valore commerciale. Per alcuni non ricevereè un dramma, ad altri non importa. Ma ci si sente sempre un po' su di giri se il proprio post ottiene apprezzamento, specie se ci è voluto del tempo per pensarlo. Le persone vedono icome una metrica di successo. Una sorta di corsa all'erba del vicino. Un'eternain stile Keeping up with the Joneses in salsa virtuale. E se Instagram ci ha già provato, si dice che ...

