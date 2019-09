Post Malone ha svelato la tracklist del nuovo album “Hollywood’s Bleeding”

Post Malone condivide su Instagram una preview di Hollywood's Bleeding : Post Malone aveva già rivelato su Twitter (in due Post piuttosto criptici) l'uscita del suo nuovo album Hollywood's Bleeding , prevista per il 6 di settembre, ma il rapper di Syracuse ha deciso di fare un altro regalo ai suoi fan: oggi, a due giorni di distanza dall'uscita del singolo Circles, ha condiviso su Instagram una preview della prima track (dal nome ignoto) tra le ben diciassette che compongono l'album. Quattro brani di questo album sono ...

Post Malone ha aggiornato i fan sul suo nuovo album : segnati questa data : Manca poco! The Post Post Malone ha aggiornato i fan sul suo nuovo album: segnati questa data appeared first on News Mtv Italia.