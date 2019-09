Nuovo allarme sulle sigarette elettroniche | compromettono la funzione polmonare e

Allerta Meteo - Nuovo pesante bollettino della protezione civile per il maltempo al Sud : mercoledì 4 Settembre allarme “arancione” in Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione atlantica, responsabile del maltempo sui versanti adriatici centro-meridionali, porterà in nottata un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulla Calabria, con precipitazioni prevalentemente temporalesche e quindi generalmente intense, più diffuse e persistenti sui versanti ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Allarme pantera nel Cremonese : Nuovo avvistamento : nuovo Allarme pantera nel Cremonese, soprattutto intorno all’area delle campagne casalasco-viadanesi. L’ultimo avvistamento è stato segnalato stamani alla polizia locale di Viadana: a vedere un grosso felino è stata una signora che camminava sull’arginale in località Cizzolo. Il felino nero con coda lunga le ha attraversato la strada e lei ha fatto in tempo a scattare anche una foto che però sarebbe sfuocata. La segnalazione ...

Allarme Ebola in Congo : al via il Nuovo piano per contrastare l’epidemia : Le autorita’ sanitarie del Congo hanno elaborato un nuovo piano per contrastare l’epidemia di Ebola con misure come la fornitura di cibo e l’assistenza alle popolazioni, oltre che l’utilizzo di un nuovo vaccino. Lo afferma il New York Times, che ha ottenuto una copia del documento ancora riservato. Il piano, che riguarda il periodo tra luglio e dicembre, e’ stato messo a punto da una commissione indipendente e ...

Allarme sexting - il Nuovo boom tra gli adolescenti : sexting, gli esperti chiamano così foto e video che viaggiano su internet, foto hard scambiate tra adolescenti e non solo. Comincia spesso per scherzo, un gioco che cattura l'immaginazione all'inizio ma che alla fine ruba l'anima e magari anche la vita. La storia di Tiziana Cantone è l'esempio lampante di come la complicità dell'inizio possa diventare alla fine ricatto e la vergogna portare alla tragedia, al suicidio. I pericoli della 'rete' ...

Il Nuovo video allarme del WWF : una tartaruga che nuota e finisce in trappola - nella plastica : Una tartaruga marina Caretta caretta nuota indisturbata nel mare, libera, mentre la melodia “Claire de Lune” di Debussy suona in sottofondo. La scena è idilliaca, poi il campo visivo si allarga, la tartaruga diventa sempre più piccola e l’osservatore si rende conto che in realtà la Caretta caretta sta nuotando dentro ad una bottiglia di plastica, che finirà per “schiacciarla” e, quindi, ucciderla. Con questo video*, ideato da Paolo Marcellini, ...