Matteo Salvini a Pietro Senaldi | Ecco quale è stata la mia unica colpa Crisi

Matteo Salvini si infuria - ecco cosa diceva il neo ministro dell'Economia : "Anche Hitler ha vinto le elezioni" : Roberto Guarltieri, nuovo ministro dell'Economia offende gli italiani e la democrazia: "Ci sono cose più importanti delle elezioni, anche Hitler le ha vinte e poi si è capito come è andata. Quindi non mi sembra un criterio assoluto che va sopra il bene e il male. I cittadini possono essere ingannati

Il nuovo Ministro degli Interni che sostituisce Matteo Salvini è Luciana Lamorgese : Da poche ore il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte del nuovo Governo giallo-rosso ha sciolto la riserva sui nomi dei Ministri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Successivamente il Premier Conte ha comunicato la lista dei ministri in conferenza stampa ufficializzando quindi la loro nomina. Dopo settimane di incertezze e di toto-ministri da parte dei giornalisti di carta stampata, televisione e on-line quindi è ufficiale ...

Matteo Salvini parla dell'ex alleato : "Di Maio agli Esteri - come ha fatto? È il potere della sopravvivenza" : "potere della sopravvivenza, potere della poltrona". Matteo Salvini commenta così il passaggio di ruolo di Luigi Di Maio, l'ex alleato gialloverde che ora è diventato giallorosso. Il leader grillino ha lasciato il posto di ministro dello Sviluppo economico ( e non solo) per prendere quello di minist

Matteo Salvini - 'Un governo nato tra Parigi e Berlino per le poltrone - non durerà molto' : Ormai il nuovo Esecutivo a tradizione Pd - Cinque Stelle e LeU è pronto a partire. Nelle scorse ore il Premier Giuseppe Conte, nominato nuovamente da Sergio Mattarella a guidare la nuova squadra di ministri che rappresenterà il Paese, ha consegnato a quest'ultimo la lista dei politici che avranno dei ruoli ben precisi. Ci sono ad esempio delle riconferme, come quella di Dario Franceschini, che dopo più di un anno di assenza è tornato a ricoprire ...

Cosa resta dell'antimafia di Matteo Salvini? : Sembra già una vita fa. Le incursioni social sono molto di moda. Fanno tendenza, gonfiano il consenso, eppure tracciano linee invisibili. Cosa resta dell'antimafia dell'ex ministro Matteo Salvini? Tanti tweet, alcuni inopportuni nella tempistica, parola urlate nell'eterna campagna elettorale, dirett

Matteo Salvini - il durissimo commento sulla lista dei ministri : "Ecco da dove arrivano" : "Un governo nato tra Parigi e Berlino e dalla paura di mollare la poltrona, senza dignità e senza ideali, con persone sbagliate al posto sbagliato". Commenta così Matteo Salvini, in una nota arrivata subito dopo la lista dei ministri comunicata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la nuova f

Alessandra Ghisleri boccia Matteo Salvini : "Quanto potere ha perso - cosa deve spiegare subito" : "Matteo Salvini non è stato capito, sono rimaste rabbia e confusione". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, critica il leader della Lega per le mancate spiegazioni sulla crisi e sulla sua uscita dal governo: "Si è perso un punto di contatto importante" con gli elet

Matteo Salvini attacca Luigi Di Maio : "Farà il ministro di Maria Elena Boschi" : "È un governo che non dura, il collante delle poltrone può tenerti insieme per qualche mese, ma non per anni". Matteo Salvini, ospite ad Agorà Estate su Rai 3, attacca il nuovo esecutivo giallo-rosso e l'ex alleato Luigi Di Maio e si dice convinto che quando si tornerà alle urne la Lega stravincerà:

L'operato di Matteo Salvini è paraeversivo? : Avendo Gianni Cuperlo definito l’operato di Matteo Salvini “paraeversivo”, Ernesto Galli della Loggia lo ha contraddetto: non ci sono squadre, non c’è violenza, non si può parlare di eversione. Ho un’obiezione minore e una maggiore. L’eversione può risparmiarsi la violenza squadrista: chiamerei ever

Nicola Zingaretti - una legge elettorale per cancellare le Lega di Matteo Salvini? : Nicola Zingaretti e il premier incaricato Giuseppe Conte stanno trattando sui nomi che entreranno a far parte del governo giallo-rosso. Il segretario dem ha già incassato la prima vittoria: la rinuncia di Luigi Di Maio al ruolo di vicepremier. Proprio come voleva lui: non ci sarà alcun vicepresident

Matteo Salvini dopo il voto su Rousseau : "Scappate - ma durate poco. Mai col Pd" : L'inciucio è servito: il voto su Rousseau ha scelto il patto M5s-Pd con percentuali bulgare. Matteo Salvini passa all'opposizione dopo aver aperto la crisi di governo alla fine di luglio. In quei giorni, immediatamente, parlò dell'inciucio tra grillini e democratici che, puntualmente, si è concretiz

Elsa Fornero contro Matteo Salvini : l'ultima conversione - ora è diventata... grillina : "Un governo che prima aveva Matteo Salvini come figura dominante, nettamente prevalente, e che ora non ha più Salvini è sicuramente una discontinuità". Elsa Fornero, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, attacca il leader della Lega e si schiera dalla parte del governo giallo-

Nicola Zingaretti - l'ultima sfida a Matteo Salvini : chiede al M5s una poltronissima in Europa : Oramai ci siamo. Se il verdetto della piattaforma Rousseau dovesse essere favorevole all' asse giallorosso, già in serata Giuseppe Conte potrebbe presentarsi al Quirinale per sciogliere la riserva, accettare l' incarico e sottoporre la lista dei ministri a Sergio Mattarella. Al momento, però, la squ

Matteo Renzi scippa lo slogan a Matteo Salvini : "Prima gli italiani lo dico io" : Guarda come gongola. Si parla di Matteo Renzi, che dopo aver dato il là alla manovra che sta portando all'inciucio Pd-M5s, è tornato al centro del dibattito politico. Nel giorno del voto sulla piattaforma Rousseau, intercettato dai microfoni di La7 nel corso della maratona di Enrico Mentana, torna a