Manfredonia | Samara compare al cimitero E scoppia il panico

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Nella serata di ieri, centinaia di persone si sono ritrovate davanti aldove è “apparsa”. Il tam tam è stato alimentato sui social. La polizia è alla ricerca dei responsabili. Il cosiddetto “Challenge” sta dilagando ormai in tutta Italia. L’ultimo avvistamento diMorgan, la bambina indemoniata protagonista del film horror americano The Ring di Gore Verbinski, è avvenuto nella tarda serata di ieri a, in provincia di Foggia.Secondo le prime informazioni, almeno tre individui non ancora identificati si sarebbero travestiti come il personaggio immaginario e si sarebbero aggirati nei pressi dellocale. Il tutto mentre all’esterno del luogo sacro, per assistere all’apparizione, si erano radunate centinaia di persone, per la maggior parte adolescenti, probabilmente allertate da notizie diffuse sul web. Il traffico nella zona è rimasto ...

OndaradioGargan : Manfredonia, è psicosi Samara, centinaia davanti cimitero - OndaradioGargan : Manfredonia, è psicosi Samara, centinaia davanti cimitero - infoitinterno : Folla al Cimitero di Manfredonia, le Samara Challenge non c'erano -