JAMIE | IL PADRE DI BRITNEY SPEARS HA PICCHIATO IL NIPOTE? Ha sfondato una porta e

Fonte : ilsussidiario

(Di mercoledì 4 settembre 2019)nuovamente nella bufera: questa volta per colpa delaccusato di violenza sultredicenne Sean Preston

brunolovesbrit : Britney Spears: suo padre Jamie indagato per violenza contro il nipote Sean Preston | BitchyF - VanityFairIt : Non c'è pace per la cantante - StraNotizie : Britney Spears: suo padre Jamie indagato per violenza contro il nipote Sean Preston -