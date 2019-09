Il nuovo governo Pd-M5s dà fiducia ai mercati | spread apre a 150

Diretta nuovo governo - Conte atteso al Quirinale : scontro sulla lista dei Ministri : Giornata decisiva per la formazione del Nuovo Governo sull'asse Movimento 5 Stelle-Partito Democratico: il Premier incaricato Giuseppe Conte dovrebbe portare nella mattinata di oggi la lista dei Ministri da presentare al Capo dello Stato. La trattativa è proseguita anche nella nottata, con richieste provenienti dai diversi schieramenti politici: quello che è certo riguarda l'assenza del ruolo di vicepremier, ma nel Contempo la presenza di un ...

Governo Conte 2 - oggi il premier incaricato va al Quirinale per sciogliere la riserva. Il nuovo esecutivo è pronto a partire : Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo la fine del vecchio. oggi infatti Giuseppe Conte salirà al Quirinale per sciogliere la riserva con la quale aveva accettato l’incarico da Sergio Mattarella. Solo l’8 agosto scorso, e quindi meno di quattro settimane fa, il comunicato della Lega annunciava la fine del primo Governo presieduto dall’avvocato pugliese. Adesso invece, il Conte due, sostenuto da M5s e Pd, sta per nascere. Gli ...

Il nuovo governo nasce con un contratto mica male : vaffa Brexit : L’elemento più rilevante presente all’interno del programma di governo diffuso ieri mattina dalla piattaforma Rousseau non riguarda tutto ciò che il programma prevede (tra i punti elencati mancano solo la promessa di lavorare con urgenza alla pace nel mondo e la garanzia di offrire cchiù pilu pe’ tu

nuovo governo - i ministri : per l'Economia il nome è Gualtieri. Esteri a Di Maio - torna Franceschini : Cultura (o Difesa) per il «capodelegazione» del Pd. Castelli verso lo sviluppo, Grillo bis alla Salute

Il voto su Rousseau certifica il sì : Di Maio "battezza" il nuovo governo Conte : Come sarà il nuovo Governo Pd 5stelle e cosa cambia dopo il voto degli attivisti del Movimento sulla piattaforma Rousseau...

nuovo governo - su Rousseau record di voti per l'alleanza tra M5s e Pd : sì al 79% : Hanno votato 79.634 iscritti alla piattaforma Rousseau. Fioccano le polemiche: votano anche gli espulsi mentre in molti...

Iscritti M5S votano sì al nuovo governo Conte 2 : Gli Iscritti del Movimento 5 stelle hanno approvato l'intesa nascente per una maggioranza di governo con il Pd, nella votazione on line sulla piattaforma Rousseau. Il quesito al quale sono stati chiamati a rispondere recitava: "Sei d'accordo che il Movimento 5 stelle faccia partire un governo, insieme al Partito democratico, presieduto da Giuseppe Conte?". Hanno partecipato alla votazione 79.634 attivisti (il requisito minimo erano i sei mesi di ...

Conte bis ministri : totonomi nuovo governo - la suddivisione delle poltrone : Conte bis ministri: totonomi nuovo governo, la suddivisione delle poltrone Conte bis ministri – Da giorni, come sempre quando sta per nascere un nuovo esecutivo, impazza il totoministri. Il governo Conte bis che dovrebbe nascere nei prossimi giorni vedrà la luce sulla base della intesa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, più altri gruppi parlamentari di centrosinistra come Liberi e Uguali. Conte bis ministri, la rinuncia ...

nuovo governo - Renzi : 'Decide Costituzione non Papeete - obiettivo eleggere Presidente' : Fino a qualche mese fa in pochi avrebbero creduto che Matteo Renzi avrebbe potuto essere uno dei più fervidi sostenitori di un eventuale governo sostenuto da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. La realtà, invece, racconta che il senatore del Pd è stato tra i primi a indicare ai suoi la direzione che conduceva nella direzione di un'intesa politica con i grillini e alla formazione di un esecutivo di "responsabilità" nei confronti ...

nuovo governo Pd-M5S - Meluzzi : 'Porterà patrimoniale e ondata migratoria incontrollabile' : Alessandro Meluzzi non sembra essere un estimatore del governo che a breve potrebbe nascere con il sostegno di Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. Non lo è nemmeno per il mondo intorno a cui si forma la nuova maggioranza. Non lo è anche per le politiche che potrebbe scegliere di mettere in campo, soprattutto in fatto di immigrazione. Il Nuovo esecutivo, di fatto, andrà a raccogliere l'eredità di quello gialloverde che, attraverso la ...

