Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il duelloche si è venuto a creare quest’ano in Serie A, secondo ladello Sport, ha portato deifici ailpoiché tante squadre hannosacrifici maggiori per rafforzarsi. Il Napoli arriva a quota 50 per Lozano, mentre il Torino s’impegna per 25 milioni (in quattro anni) per il figliol prodigo Verdi. Anche la Roma è ripartita con una linea verdeessante dopo alcune dolorose cessioni a causa dei noti disavanzi. C’è chi ha resistito alle tentazioni ed anche questo è un messaggio positivo. Se la Fiorentina conferma Chiesa, l’Udinese difende De Paul e il Brescia si tiene stretto Tonali vuol dire che i proprietari di questi club hanno un futuro da scrivere. L'articolo: lahaililNapolista.

napolista : Gazzetta: la rivalità #Juve-#Inter ha fatto bene a tutto il campionato Una certa vivacità del mercato si può spieg… - BlogAzzurro : Stefano #Sensi, alla @Gazzetta_it : 'Che effetto fa essere in competizione con Nicolò #Barella, sia nell’@Inter che… -