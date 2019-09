Fluttuazioni di carica | una nuova proprietà nei superconduttori

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) La superconduttività ci permetterebbe di eliminare ogni spreco quando trasportiamo energia dalle centrali elettriche alle nostre case: tuttavia, per riuscirci è necessario raffreddare i fili a temperature così basse da rendere per ora antieconomico l’uso deisu ampia scala: per questo, nei laboratori di tutto il mondo si cercano nuovi materialiche funzionino a temperature meno proibitive. Grandi speranze sono riposte nei cosiddetti cuprati, composti a base di rame e ossigeno chiamati anchead alta temperatura, su cui si concentrano gli sforzi della comunità scientifica. Un esperimento condotto presso la sorgente europea di luce di sincrotrone ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) di Grenoble, coordinato dal Dipartimento di fisica del Politecnico di Milano e a cui hanno partecipato ricercatori dell’Istituto Spin del Consiglio ...

