Serpente robot potrebbe rivoluzionare alcuni interventi di neurochirurgia | abbassando i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) Quando si pensa a unsi immagina qualcosa di mediamente ingombrante, come un autentico rettile. Invece ilprogettato dagli ingegneri del Massachusetts Institute of Technology è simile a un filo ed è fatto per scivolare attraverso percorsi stretti e tortuosi, come i vasi sanguigni del cervello. Si controlla magneticamente e il suo destino è di essere usato di concerto con le tecnologie endovascolari esistenti, per trattare rapidamente blocchi e lesioni, come quelli che si verificano in aneurismi e ictus. Xuanhe Zhao, professore associato di ingegneria meccanica presso il MIT, spiega che “l’ictus è la quinta causa di morte e una delle principali cause di disabilità negli Stati Uniti. Se l’ictus acuto venisse curato entro i primi 90 minuti circa, i tassi di sopravvivenza dei pazientiro aumentare in modo significativo. Se ...

