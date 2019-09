Ora nei paesi ricchi il cancro uccide più delle malattie cardiache

Maltempo - nubifragio nel Foggiano : allagamenti e black out tempOranei : Un violento nubifragio si è abbattuto su gran parte della provincia di Foggia e sulla città capoluogo dove i vigili del fuoco sono intervenuti per diversi allagamenti. Allagate abitazioni, box e attivita’ commerciali. Disagi sono stati registrati anche alla circolazione stradale per alcune vie completamente invase dall’acqua. Per la forte pioggia in alcuni quartieri ci sono stati anche interruzioni di energia elettrica. Disagi anche ...

Napoli - morto nei campi per un malore : lavOrava in nero : Pasquale Fusco, bracciante di 55 anni, raccoglieva meloni a Varcaturo per 40 euro. Denunciato il titolare dell'azienda agricola per sfruttamento e omicidio colposo

Napoli - dramma nei campi di Varcaturo : lavOratore ucciso dal caldo mentre raccoglie meloni : Morto di infarto mentre raccoglie meloni in una serra a Varcaturo. Il malore improvviso lo ha stroncato a 55 anni mentre in un terreno a Varcaturo. L?uomo Pasquale Fusco lavorava in nero in uno...

Governo - ha fatto tutto Salvini ed Ora la Lega sta crollando nei sondaggi : dal 38 al 31 % : Forse Salvini ha peccato di ingenuità, forse di presunzione, ha comunque sbagliato ed è evidente. Forse si è lasciato trascinare dai sondaggi che lo vedevano quasi al 39%, mandando in fumo un anno di Governo gialloverde. Alla fine ciò che ha urlato tra piazze, spiagge e Papeete Beach non è stato corrispondente alla realtà dei fatti. Niente elezioni anticipate perché su questo decide il Presidente della Repubblica, non il Ministro degli ...

Boxe - Europei femminili 2019 : Irma Testa vola in finale nei 57 kg! Battuta la polacca Kruk - Ora la bulgara Petrova : Arriva anche la seconda finale raggiunta da un’italiana agli Europei femminili di Boxe in corso di svolgimento ad Alcobendas (vicino Madrid), in Spagna. La conquista Irma Testa, capace di sconfiggere in semifinale la polacca Sandra Krystyna Kruk per verdetto non unanime dei giudici (3-2). In verità, il combattimento è stato molto aspro, con entrambe le pugili incapaci di risparmiarsi lungo tutti i tre round. Tutta a favore di Testa la ...

Nancy Brilli : "Dopo Commesse non ho più lavOrato in Rai. Eppure - nei loro show - continuano a invitarmi" : Nancy Brilli, si sfoga, in una intervista esclusiva pubblicata dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 28 agosto, raccontando i motivi per cui sta vivendo un “esilio” dalla Rai che dura ormai da 17 anni: Il mio ultimo lavoro in Rai risale a 17 anni fa. Parliamo di Commesse, una serie di successo. Da allora, niente più. Eppure, nei loro show, continuano a invitarmi. Un argomento tornato di attualità dopo che l'attrice nei giorni ...

Atletica – Meeting Melinda - Nadia Battocletti vince nei 3000 metri e sfiOra il record italiano U20 : La 19enne trentina di Cavareno conquista nettamente il successo davanti a specialiste di livello internazionale come le giapponesi Nana Kuraoka e Mai Shoji Mezzofondo in primo piano anche quest’anno al 27° Meeting Melinda di Cles(Trento). Nei 3000 metri Nadia Battocletti avvicina il crono del suo record italiano under 20 con 9:08.49, appena quattro secondi in più rispetto al primato nazionale di 9:04.46 stabilito otto giorni fa a Goteborg, ...

Spazzini cercasi - già più di 1.500 candidati : assunzioni nei comuni - c'è ancOra tempo : Bando per la selezione di Spazzini (o netturbini, o operatori ecologici): chi può partecipare e quanto si guadagna

Università - aumentano le risorse per gli atenei : ?premiato chi migliOra : Decisa la ripartizione del Ffo 2019: dai 7,34 miliardi del 2018 si passa ai 7,45 di quest’anno. Premiate le strutture che scommettono su trasferimento tecnologico e sedi all’estero

Flavio Briatore nei panni di un cantante per conquistare Elisabetta GregOraci : La showgirl Elisabetta Gregoraci e il suo ex marito Flavio Briatore stanno trascorrendo una vacanza insieme a Capri, e lui si gioca ogni carta a sua disposizione per fare breccia nel cuore della bella showgirl. A cena con lei in un ristorante esclusivo prende il microfono e si improvvisa cantate. Certo la canzone intonata da Briatore, l'”Inno di Mameli”, è una scelta insolita per conquistare una donna… ma Elisabetta sembra ...

Tanti (e forti) tempOrali nei prossimi giorni : ecco il tempo del fine settimana : Una piccola ma insidiosa "goccia fredda" in quota si porterà (e stazionerà) sull'Italia nel corso dei prossimi giorni, alimentando condizioni di forte instabilità, specialmente nelle aree montuose...

Crisi - Salvini : “Se si prendono la maggiOranza nei palazzi scenderemo in piazza a chiedere il voto” : “Se si prendono la maggioranza nei palazzi, noi ci troviamo pacificamente e democraticamente in piazza a chiedere il diritto di voto”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rivolto ai sostenitori della Lega al Festival della Versiliana a Marina di Pietrasanta. L'articolo Crisi, Salvini: “Se si prendono la maggioranza nei palazzi scenderemo in piazza a chiedere il voto” proviene da Il Fatto ...

Piccole Donne a Natale nei cinema : Saoirse Ronan è Jo - unmodello femminile ancOra attuale : Piccole Donne ha sempre esercitato un certo fascino sul cinema. E' uscito in questi giorni il primo trailer della nuova trasposizione cinematografica del romanzo più famoso di Louisa May Alcott. Quello che a prima vista può sembrare una fotocopia in realtà potrebbe essere un curioso esperimento cinematografico per la presenza della regista Greta Gerwig che stavolta indaga nell'animo femminile della seconda metà dell'ottocento. La pellicola ...