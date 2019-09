Migliori giochi Xbox One -Classifica

Migliori giochi PC – Classifica : Siete alla ricerca dei Migliori giochi pc di sempre? Oggi è il vostro giorno fortunato, perchè a seguire vi riporteremo la nostra lista giochi pc, contenente titoli provenienti dalla Classifica Migliori giochi PC 2018, Migliori giochi pc 2017 e attuali. Migliori giochi PC Corse DiRT Rally 2.0 DiRT Rally 2.0 ti sfida a percorrere una selezione di iconici tracciati da rally in giro per il mondo, con i ...

I Migliori videogiochi in uscita a settembre 2019 su PS4 - Switch - Xbox One e PC : Dopo un'estate comunque ricca di release, ora è tempo di analizzare insieme i videogiochi in uscita a settembre 2019. Quelli che, già da ora, stanno iniziano a colorare queste giornate che ci separano dai primi colori dell'autunno, su un po' tutte le piattaforme in commercio - vale a dire PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, senza dimenticare i dispositivi mobile targati iOS e Android. E sì, come prevedibile, il mese in corso sarà ...

Nuovi sconti su Nintendo eShop : i Migliori giochi Switch in offerta il 31 agosto : Da poche ore sono partiti Nuovi sconti su Nintendo eShop, la piattaforma della compagnia di Kyoto dedicata all'acquisto di videogiochi in versione digitale. Questo significa che, a partire da oggi, 31 agosto 2019, tutti i possessori della console ibrida Nintendo Switch possono lasciarsi tentare ad aprire il portafogli per arricchire la propria collezione videoludica. Sono tantissimi i titoli in sconto, legati soprattutto ai cataloghi di grandi ...

I Migliori videogiochi di calcio mai esistiti : La storia dei videogiochi di calcio è stata sempre in dinamico divenire. La sfida tra FIFA 20 e PES 2020, esponenti di quelle che nel corso degli anni si sono rivelate essere vere e proprie predatrici per quanto riguarda il genere, è solo il frutto di un'evoluzione tecnologica che affonda le proprie radici indietro nel tempo. La fine degli anni '80 è stata senza dubbio il momento dell'esplosione per quanto concerne il fenomeno del calcio ...

I Migliori giochi in legno e senza plastica : I giornalisti de L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Se il vostro obiettivo è quello di ridurre la plastica in casa, c’è un’altra stanza che dovete prendere in considerazione ...

Nvidia annuncia durante la Gamescom i nuovi driver che promettono Migliori prestazioni anche per i giochi retro : Nvidia durante la Gamescom ha pubblicato un nuovo driver Game Ready per le sue GPU GeForce. Il driver promette prestazioni migliori fino al 23% in alcuni dei grandi giochi multiplayer, oltre a pixel più nitidi nei titoli in pixel art.Per quanto riguarda i titoli in pixel art chi possiede un monitor 1080p generalmente non riscontra problemi. Tuttavia per chi gioca a questi titoli su monitor 1440p o un televisore 4K potrebbe notare scarsa ...

I Migliori giochi Nintendo Switch – Agosto 2019 – Classifica : Quali sono i migliori giochi Nintendo Switch in uscita? migliori giochi Switch multiplayer locale o migliori giochi Switch multiplayer online? Se vi siete divertiti con i migliori giochi Switch 2018, allora non potete lasciarvi sfuggire quelli che vi riportiamo di seguito, con la premessa che la lista è in continuo aggiornamento. migliori giochi Nintendo Switch Corse Team Sonic Racing Team Sonic Racing unisce i ...

I Migliori giochi PS4 – Agosto 2019 – Classifica : Quali sono i migliori giochi PS4? Abbiamo stilato per voi una lista in continuo aggiornamento, dei migliori giochi del momento da noi provati e recensiti, scopriamoli insieme. migliori giochi PS4 Corse Team Sonic Racing Siete in cerca di un gioco di corse in stile Mario Kart? Allora il nuovo capitolo della serie Sonic Racing potrebbe fare al caso vostro. Team Sonic Racing abbandona la trasformazione dei veicoli per abbracciare il ...

Xbox Scarlett non è solo grafica e risoluzione Migliori ma punterà anche sul "feeling" dei giochi : Nel corso dell'attuale generazione di console si è parlato con parecchia insistenza di risoluzione e impatto visivo e soprattutto le console mid-gen hanno spinto sulla "battaglia" per raggiungere il 4K nativo o meno che sia. Cosa possiamo aspettarci da Xbox Scarlett e PS5? Uno scontro ancora una volta a livello di risoluzione o un focus su altre aree a conti fatti molto più interessanti?Sicuramente la potenza maggiore di queste console garantirà ...

Videogiochi in uscita ad agosto 2019 : i Migliori per PS4 - Xbox One - Switch e PC : Il coloratissimo flusso di Videogiochi in uscita non si arresta neppure per le vacanze estive. Dopo un luglio non troppo affollato, agosto metterà sul piatto un buon numero di titoli per gli appassionati di gaming tutti, e su un po' tutte le piattaforme. Che siano per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch o PC, le produzioni poligonali al debutto sugli scaffali il prossimo mese hanno potenzialmente la capacità di accontentare un po' tutti i ...

Partono i saldi estivi su PS Store : i Migliori giochi PS4 fino al 70% di sconto : Partono oggi, 24 luglio, i saldi estivi su PS Store. Proprio nel giorno in cui è finalmente disponibile il servizio in abbonamento EA Access sulla console di ultima generazione giapponese - trovate tutti i dettagli in questo articolo dedicato -, "mamma" Sony ha deciso di stuzzicare palati e portafogli dei suoi fedelissimi con una nuova e golosa tornata di sconti. Naturalmente sui migliori videogame per PlayStation 4. Sconti che andranno avanti ...

Giochi Pokémon Nintendo Switch : i Migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata vi proponiamo i migliori Giochi Pokémon Nintendo Switch disponibili in commercio. Il franchise dei Pokémon è sicuramente uno dei più longevi del mondo videoludico. I piccoli mostriciattoli hanno appassionato tantissimi leggi di più...

Giochi Dragon Ball Nintendo Switch : i Migliori da comprare : In questa guida d’acquisto vi proponiamo i migliori Giochi Dragon Ball Nintendo Switch disponibili attualmente. Uno dei manga che ha riscosso un enorme successo è sicuramente l’opera del maestro Akira Toriyama. Con il passare del leggi di più...