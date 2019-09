Lista Uefa Lazio | l’elenco dei 24 calciatori per l’Europa League

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) Inizio di stagione importante in casa, la squadra di Simone Inzaghi ha conquistato quattro punti nelle prime due partite frutto del successo in trasferta contro la Sampdoria e del pareggio nel derby contro la Roma, i biancocelesti si candidano ad essere protagonisti anche in Europa. Nel frattempo laha comunicato i nomi dei 24inseriti nellaper la competizione europea, nell’elenco presenti tre portieri: Guerrieri, Proto e il titolare Strakosha. Nove i difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Lulic, Patric, Radu, Ramos e Vavro. Nove anche i centrocampisti: Berisha, Cataldi, Correa, Jony, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic e Parolo. I tre attaccanti nellasono infine Adekanye, Caicedo e Immobile. Calciomercato chiuso? Macchè, lasvincolati: quante occasioni per i club italiani FOTOL'articolo, ...

