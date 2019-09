Gaetano Scirea | a 30 anni dalla morte rimane l’esempio di “Gai” | il campione buono che

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) La testa alta palla al piede, il petto in fuori, superbo, in campo. La testa bassa fuori, il viso timido, pulito, da bravo ragazzo prima, da brav’uomo poi.era questo: un fuoriclasse, impossibile da spiegare oggi, a 30, ai ragazzini appassionati di calcio, ma anche un esempio che ci si deve sforzare di far conoscere alle giovani generazioni. E sarebbe difficile, oggi, raccontare un difensore che per sua stessa ammissione non riusciva a far fallo “apposta”, ad essere rude con gli avversari come le buone pratiche del difensore modello degli80 richiedevano.no,, Gai per gli amici , era unvero. Causio, compagno di scudetti alla Juve e di Coppe del Mondo in Nazionale, ebbe a dirgli più volte di essere cattivo con gli avversari, rispondere alle provocazioni, affondare i tacchetti. “Non ci riesco”, diceva lui. Non riusciva a tenere il ...

