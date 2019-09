Al via test per i corsi di laurea

Al via iper idiad accesso programmato. Si comincia oggi (3 settembre) con Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana. Domani (4 settembre) sarà la volta di Medicina Veterinaria. Si continua con Architettura il 5 settembre,Professioni Sanitarie l'11 settembre, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese il 12 settembre, Scienze della Formazione Primaria il 13 settembre e Professioni Sanitarie (magistrale) il 25 ottobre.(Di martedì 3 settembre 2019)