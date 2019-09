US Open 2019 | Novak Djokovic sul ritiro | “Un problema alla spalla sinistra I fischi del

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - Matteo Berrettini per i quarti. Tornano in campo Rafael Nadal e Naomi Osaka : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno degli US Open (2 settembre) – Gli italiani in campo oggi (2 settembre) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del quarto turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta ...

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Andrey Rublev, valida per gli ottavi di finale dello US Open 2019 di tennis. Sul cemento di Flushing Meadows il romano va a caccia dei quarti, desideroso di continuare il proprio percorso. Con ...

US Open 2019 : Berrettini vuole riportare l’Italia ai quarti. Nadal affronta Cilic - Osaka contro Bencic : Si completano i match degli ottavi di finale agli US Open 2019. Scopriamo tutte le sfide di questo lunedì. TABELLONE MASCHILE Il tennis italiano si stringe attorno a Matteo Berrettini. E’ dal 1977 che un giocatore italiano non raggiunge i quarti di finale agli US Open. Ci riuscì Corrado Barazzutti, ma si giocava ancora terra verde di Forest Hills, mentre da quando il torneo si è spostato sul cemento di Flushing Meadows nessun tennista ...

US Open 2019 : Wawrinka e la spalla fanno abdicare Djokovic - Federer migliora - risorge Dimitrov. Serena Williams non tradisce - Barty e Pliskova sì : La settima giornata degli US Open 2019 è stata caratterizzata dall’abdicazione del campione in carica Novak Djokovic che, sotto di due set e di un break contro lo svizzero Stan Wawrinka ha deciso che lo svantaggio era troppo grande per poterlo recuperare con una spalla sinistra fortemente malconcia che lo ha indubbiamente condizionato per tutto il match specialmente al servizio e sul rovescio, e il ritiro è stato inevitabile. Wawrinka lo ha così ...

Scende in campo l'ultimo italiano rimasto ancora in tabellone nell'ottava giornata degli US Open di tennis: oggi, lunedì 2 settembre, ci sarà il match degli ottavi di finale di Matteo Berrettini, il quale sfiderà il russo Andrey Rublev. La partita sarà visibile in tv su Eurosport 1 ed in streaming su Eurosport Player e DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale generale degli incontri e quella dedicata per il match ...

US Open 2019 : i risultati del tabellone maschile (1 Settembre). La lezione di Federer a Goffin - ritiro per Djokovic - primi quarti per Medvedev e Dimitrov : Il numero uno del mondo saluta New York. E’ sicuramente la notizia della scorsa giornata agli US Open 2019, con Novak Djokovic che si è ritirato sotto di due set ed un break nel match contro Stan Wawrinka. Il serbo ha risentito del problema alla spalla che già lo aveva tormentato nei primi turni, ma va dato merito allo svizzero di aver giocato benissimo e di aver vinto meritatamente le prime due frazioni, rimontando anche un break nel ...

US Open 2019 - i risultati del tabellone femminile (1° settembre) : Svitolina batte Keys - fuori Barty e Pliskova - bene Serena Williams : Sono andati in scena i primi quattro ottavi di finale del singolare femminile degli US Open 2019, quelli della parte bassa del tabellone. Il primo incontro di giornata è stato quello che ha visto l’australiana numero 2 del mondo Ashleigh Barty uscire di scena permano della cinese testa di serie numero 18 Qiang Wang, che col punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 22 minuti ottiene la vittoria più importante della sua carriera e approda per la prima ...

Ottava giornata degli US Open di tennis: gli organizzatori hanno comunicato l'ordine di gioco completo in programma oggi, lunedì 2 settembre. Per quanto riguarda gli italiani, è rimasto in gara il solo Matteo Berrettini, il quale sfiderà il russo Andrey Rublev. Le partite saranno visibili in tv su Eurosport 1 e 2 ed in streaming su Eurosport Player e DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale generale degli incontri e quella ...

Inizia la seconda settimana allo US Open di tennis e si completa il quadro dei qualificati ai quarti di finale del tabellone maschile e femminile. Una giornata particolarmente intensa nella quale anche l'Italia sarà degnamente rappresentata. A dare il via alle danze saranno Donna Vekic e Julia Goerges sul Louis Armstrong. A seguire, non prima delle 18.30 italiane, vedremo il nostro Matteo Berrettini cercare di spingersi oltre contro il ...

06.45 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport 06.44 Ecco Tutti i risultati della settima giornata degli US Open di tennis US Open – Singolare maschile – Quarto turno (parte alta del tabellone) Stan Wawrinka b. Novak Djokovic 64 75 21 rit. Roger Federer b. David Goffin 62 62 60 Daniil Medvedev b. ...

00.44: Per il risultato finale di Koepfer-Medvedev vi rimandiamo a domani mattina, assieme al resoconto di quanto accaduto nella notte. Per la giornata è tutto, un saluto a tutti i lettori di OA Sport e una felice notte! 00.42: Daniil Medvedev raggiunge la parità! Un set pari ora tra lui e Kopefer, ognuno con il proprio 6-3 00.40: E il break arriva! Medvedev serve per il set sul 5-3 00.39: Ed ...

00.39: Ed è palla break ancora per Medvedev 00.34: Facile turno di servizio a 15 conservato da Medvedev, che sale sul 4-3. Si entra nella fase calda del parziale 00.32: Tiene a 30 Koepfer, che risale sul 3-3 dimostrando di aver assorbito, almeno per ora, il contraccolpo del mancato allungo 00.28: Sale, con un po' della stessa fortuna chiamata nastro che aveva avuto anche nel game ...

00.10: Al terzo tentativo Medvedev cede con un rovescio in rete dal centro, c'è il break a 30 di un Koepfer finora padrone assoluto del campo! 00.08: Tre palle break Koepfer nel primo game, Medvedev è piuttosto confuso di fronte a tutte le palle che gli stanno passando accanto da ogni parte 00.04: SET Koepfer – Basta il primo, con un servizio vincente: Koepfer si aggiudica il primo ...

23.41: Koepfer il break lo ottiene comunque e va subito sul 2-0! Bella partenza del tedesco, che sfrutta un bello scambio a rete e infine sfrutta un errore di dritto di Medvedev 23.40: Sbaglia malamente in lunghezza la risposta Koepfer, buttando l'opportunità prima di averla davvero 23.39: Doppio fallo Medvedev, palla break Koepfer 23.36: Parte tenendo il servizio a 15 Koepfer 23.33: ...