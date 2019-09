Mare Jonio | via libera allo sbarco di 31 migranti

La Eleonore forza il divieto d’ingresso : i migranti sbarcano|Foto| A terra anche i 31 della Mare Jonio : «Motivi sanitari» : Il battello della Ong tedesca Mission Lifeline (raggiunto dal provvedimento del governo idi divieto di ingresso in acque territoriali italiane) è ora sotto sequestro. In poche ore altri due sbarchi a Lampedusa: oltre 100 arrivi

Migranti - sbarcati i 31 della Mare Jonio. Nave Eleonore a Pozzallo - Finanza pronta al sequestro : Mentre per la Mare Jonio arriva l'ok allo sbarco dei 31 Migranti a bordo dopo cinque giorni di blocco in Mare al largo di Lampedusa, la Eleonore , Nave della ong Mission Lifeline, con...

Rivolta nel Cpr - agente ferito. E la Mare Jonio chiama Conte : Valetina Raffa A Torino arrestato un ospite del centro per i rimpatri: ha aggredito un poliziotto. Pressing Pd su Palazzo Chigi Il nodo immigrazione resta al centro della cronaca e del dibattito politico. L'ultimo caso esplode a Torino, per una Rivolta nel centro di permanenza per i rimpatri durante la quale - spiegano fonti del Viminale - un poliziotto è rimasto ferito. Ma non si spengono neanche le polemiche per la nave Mare Jonio, ...