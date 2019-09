L’Equipe | restare al Psg ha scatenato la frustrazione di Neymar

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2019), ecco cosa sta provandoal termine di questa sessione di mercato in cui l’attaccante brasiliano non è riuscito a lasciare il Psg. Come riporta L’Equipe la delusione è tanta, soprattuto dopo che nell’ultima settimana sembrava fatta per il suo ritorno al Barcellona. Le due società non sono riuscite a trovare l’accordo per la difficoltà dei catalani di rimediare contanti che soddisfacessero le richieste precise dei francesi. La situazione sembra aver innescato nel giocatore molta, sapendo chea Parigi gli comporterà un doppio o triplo sforzo: ristabilire i rapporti con i suoi compagni di squadra, riconquistare i tifosi parigini e soprattutto gli ultras, e soprattutto, lavorare sodo per recuperare la fiducia dello staff tecnico guidato da Thomas Tuchel. Il nervosismo e la tensione sono talmente alte da aver preso il ...

