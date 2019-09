Immigrazione | la sinistra va in crisi di nervi

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 2 settembre 2019) Continua a imporsi la linea gialloverde, sull’. Gli appelli al governo Conte del Partito Democratico per fare sbarcare i migranti restano parole al vento. Nicola Zingaretti, in merito alla Mare Jonio, bloccata da quattro giorni a Lampedusa, continua a megafonare da giorni: "Queste cose non vogliamo più vederle. Fate scendere subito questi esseri umani". Il MoVimento Cinque Stelle fa orecchio da mercante. Di più. I ministri pentastellati Elisabetta Trenta (Difesa) e Danilo Toninelli (Infrastrutture), firmano il divieto di ingresso in acque italiane per la nave Alan Kurdi. Decreto, precedentemente siglato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Come dire, schiaffo e beffa per Zingaretti sempre più solo all’interno di un partito sempre più renziano. Tuttavia, Zingaretti non molla. E ora punta il mirino anche sul premier incaricato Giuseppe Conte. "La vicenda Mare Jonio ...

