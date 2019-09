Federico Gregucci e Clarissa Marchese in fuga dall' uragano | Dobbiamo lasciare

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Novella Toloni L'ex tronista e suo marito, che vivono in Florida, hanno raccontato sui social il difficile momento che stanno vivendo per l'arrivo dell'Dorian Una delle coppie più amate di Uomini e Donne,sta vivendo in prima persona il dramma dell'che sta colpendo la costa atlantica degli Stati Uniti. Dorian sta colpendo duramente le isole Bahamas, seminando morte e distruzione, e si avvicina pericolosamente alla Florida. A Miami, dove la coppia vive, le violente piogge sono già in corso ma secondo i meteorologi americani l'non dovrebbe arrivare nel sud della penisola.hanno voluto rassicurare i loro fan attraverso alcuni video pubblicati sui social. Nelle ultime ore, infatti, erano circolate notizie false sulla loro casa distrutta. La coppia, sposatasi a maggio, ha spiegato che, per ...

