Crisi con Francesca Verdini | Matteo Salvini nega | “Surreale | è in giro con me da 3 giorni”

The Perfect Candidate a Venezia 76 - una donna saudita prova a cambiare il suo destino contro l’ipoCrisia maschilista (recensione) : Dopo la pausa occidentale, Haifaa al-Mansour torna a rivolgersi alla sua terra e a tematiche a lei care in The Perfect Candidate a Venezia 76. L'occhio della regista si sofferma, ancora una volta, sulla condizione femminile nei Paesi musulmani e lo fa offrendo uno sguardo leggero ma delicato sulla questione. Protagonista è Maryam, una giovane dottoressa che lavora in una piccola clinica in Arabia saudita. La donna però aspira ad altro: un ...

Temptation Island Vip - Serena stregata da Ale : già Crisi con Pago? Il gesto (Video) : Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip 2: una coppia seguitissima Abbiamo conosciuto Serena Enardu a Uomini e Donne come una donna determinata e sicura di sé stessa, e ce la siamo ritrovata un po’ di anni dopo, una volta finita la storia d’amore con Giovanni Conversano, tra le braccia del bello e simpatico […] L'articolo Temptation Island Vip, Serena stregata da Ale: già crisi con Pago? Il gesto (Video) proviene da Gossip ...

Sondaggi elettorali Quorum : Conte rafforzato dalla Crisi. Crollo Lega : Sondaggi elettorali Quorum: Conte rafforzato dalla crisi. Crollo Lega Sondaggi elettorali Quorum: nella crisi, vincono Conte e Zingaretti In uno degli ultimi Sondaggi di Quorum/Youtrend per Sky Tg24, si rilevano le intenzioni di voto e si osserva la percezione di questa crisi di governo. Quorum ha elaborato un gran numero di domande, centrate sia sull’esecutivo gialloverde che su quello futuro, sostenuto in gran parte da PD e ...

Anticipazioni Un posto al sole al 6 settembre - Renato in Crisi con Nadia : è attratto da Adele : Un posto al sole tornerà in onda la prossima settimana su Rai 3 con un nuovo carico di puntate che si preannunciano ricche di colpi di scena per tutti i fan. La celebre soap, infatti, è ormai un vero e proprio appuntamento imperdibile per quasi due milioni di affezionati spettatori che sono 'cresciuti' con le avventure dei protagonisti di Palazzo Palladini trasmesse prima di cena. Anche questa settimana non mancheranno le sorprese e le novità e ...

Mara Carfagna - sondaggi e scenari. Sconvolgimento politico : "Cosa può accadere dopo la Crisi di Salvini" : Il terremoto di Ferragosto è destinato a sconvolgere lo scenario politico. Ne sono convinti sondaggisti e analisti, di ogni colore: potremmo essere alla vigilia della nascita di nuovi partiti e nuove coalizioni. "Comunque vada, il profilo offerto dagli attuali partiti è destinato a ricomporsi in man

Il governo M5s-Pd si farà - Conte ha fretta : ecco i tempi per la soluzione della Crisi : Il premier incaricato Giuseppe Conte sta preparando la lista dei ministri che comporranno il nuovo governo. Da Mattarella...

Salvini in Crisi con Francesca Verdini - Elisa Isoardi reagisce così : Matteo Salvini e Francesca Verdini sono in crisi? Mentre continuano i gossip su un flirt della giovane manager con un tentatore di Temptation Island in tanti si chiedono quale sarà stata la reazione di Elisa Isoardi. La presentatrice qualche settimana fa aveva rilasciato una lunga intervista in cui, per la prima volta, commentava la love story del leader della Lega con la Verdini. Una relazione nata dopo il loro addio, arrivato a causa dei ...

Crisi di governo - vertice Conte M5s-Pd. I dem : «Ok taglio parlamentari - passi avanti su autostrade» : L’incontro a Palazzo Chigi tra Conte e le delegazioni dei Dem e del Movimento è durato più di due ore. Il capogruppo M5S al Senato Patuanelli: «La ricognizione è andata bene»

Crisi di governo - Conte da Mattarella - poi vertice M5s-Pd. I dem : «Passi avanti». Di Maio vede i suoi : L’incontro a Palazzo Chigi tra Conte e le delegazioni dei Dem e del Movimento è durato più di due ore. Il capogruppo M5S al Senato Patuanelli: «La ricognizione è andata bene»

Governo - Crisi - percorso a ostacoli M5S-Pd. I dem : serve un chiarimento politico Conte in mattinata da Mattarella : Giornata ricca di annunci e tensioni sul fronte Governo. Dopo il colloquio con Mattarella, Giuseppe Conte è rientrato per ricevere i rappresentanti di M5S e Pd e provare la ripartenza in...

Muciaccia "spiega" la Crisi di governo in stile Art Attack con i "personaggi portasegreti" : “Come spiego l’attuale situazione politica ai miei bambini?”. Per rispondere alla domanda, il celebre conduttore di Art Attack si è lasciato prendere da un attacco d’arte.In un video postato sul suo profilo Facebook, Giovanni Mucciaccia utilizza carta, forbici e, ovviamente, colla vinilica, per fare satira politica sulla crisi di governo, utilizzando i “personaggi portasegreti” da lui creati, ...

Governo - l’attacco d’arte di Giovanni Muciaccia per spiegare la Crisi ai bambini : “Politici - non esagerate con la colla vinilica” : “L’attuale situazione politica spiegata ai miei bambini”, Giovanni Muciaccia ha postato un video sulla sua pagina facebook in cui spiega, con l’aiuto di alcuni pupazzi, il delicato momento di crisi politica. Un Salvini multiforme che incendia tutto e resta in mutande, un Di Maio che resta incollato alla poltrona e diventa amico del suo più acerrimo nemico Zingaretti: “Non esagerate con la colla vinilica, che ...

Sondaggi politici - l’effetto Conte giova al M5S : nei giorni della Crisi sale al 24% (7 punti in più) : Secondo quanto emerge dall'ultimo Sondaggio realizzato da Ipsos di Nando Pagnoncelli, realizzato tra il 26 e il 29 agosto, in piena crisi di governo, pubblicato oggi sul Corriere della Sera, quello che è indicato come ‘effetto Conte' porta 7 punti in più al Movimento Cinque Stelle, che sale da 17,4 a 24,2%. La figura del presidente del Consiglio incaricato è associato al M5S, e viene percepito come un esponente del Movimento, tanto che molti ...