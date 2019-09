Più di 2 milioni di spettatori per Juve-Napoli su Sky

Juve - 40 milioni Più Mandzukic e Matuidi per Icardi ma Inter vuole Dybala (RUMORS) : Due giorni alla fine del mercato e l'argomento principale resta il futuro professionale di Dybala ed Icardi: nel match contro il Napoli il 10 bianconero dovrebbe essere confermato in panchina a favore di Higuain, che sarà il riferimento offensivo della Juventus insieme a Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Potrebbe, quindi, delinearsi una cessione di Dybala prima del 2 settembre, anche se difficilmente andrà all'Inter, per il veto di Agnelli che ...

Nel golfo di Napoli lo yatch a vela Più grande del mondo : 143 metri per 460 milioni di dollari di valore : Si chiama Sailing Yacht A ed è un motor yacht a vela progettato da Philippe Starck e costruito da Nobiskrug a Kiel, in Germania, per l’industriale e filantropo miliardario russo Andrey Melnichenko, patrimonio stimato 16 miliardi di euro. L’imbarcazione, spettacolare, si trova in questi giorni nel golfo di Napoli. La “A” sta per Aleksandra, il nome della moglie del miliardario. Sailing Yacht A è l’imbarcazione a vela ...

Lozano (50 milioni) è il terzo acquisto Più caro della Serie A. Contro la Juve partirà dalla panchina : L’acquisto più costoso della storia del Calcio Napoli. Non 42 milioni di euro, ma 50. Come anticipato ieri da Carlo Alvino su Twitter. Ai 42 milioni versati dal Napoli al Psv Eindhoven, vanno aggiunti quelli previsti per il Pachcuca il club messicano che lo ha scoperto e le commissioni riservate a Mino Raiola agente del calciatore. Procuratore con cui De Laurentiis ha chiuso anche l’affare Manolas. Lozano quindi è il terzo acquisto ...

Juventus - spunta Mandzukic come possibile contropartita Più 35 milioni per Icardi : La Juventus è impegnata nella preparazione dell'importante match di Serie A della seconda giornata che la vedrà impegnata contro il Napoli sabato 31 agosto alle ore 20:45 all' 'Allianz Stadium'. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri anche se l'esigenza principale attualmente è quella di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Inoltre le cessioni ...

Neymar Più vicino al Barcellona : possibile offerta da 170 milioni al Psg : È sicuramente uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo, considerando la sua volontà di lasciare la sua attuale società, volontà dichiarata già da diverso tempo: parliamo ovviamente di Neymar, che non vuole più rimanere al Paris Saint Germain e starebbe considerando diverse possibilità pur di lasciare Parigi. Come è noto però il 'sogno' del brasiliano sarebbe quello di ritornare a Barcellona, dove ha disputato le sue migliori stagioni a ...

L’Equipe – Il Real Madrid offre 100 milioni Più James - Navas e Bale per Neymar : Mossa a sorpresa del Real Madrid che spiazza tutti e fa una super offerta per Neymar. Secondo quanto riporta la prima pagina dell’Equipe il club madrileno avrebbe offerto 100 milioni al Psg per il brasiliano, ma non basta. Sul piatto anche James Rodriguez, Bale e Navas per concludere l’acquisto di Neymar. Se dovesse andare a buon fine l’offerte del Real sarebbe la fine dei sogni del Napoli che dopo mesi di attesa e ...

Dalla Spagna - As : Juve - Neymar - sarebbero pronti 100 milioni Più Dybala per il brasiliano : La Juventus potrebbe sicuramente rappresentare una delle protagoniste principali di questi ultimi giorni di calciomercato: come è noto infatti il 2 settembre ci sarà la chiusura e resta importante l'esigenza della Juventus di cedere alcuni esuberi. I principali indiziati a lasciare i bianconeri sono Rugani, Matuidi e Mandzukic ma non sono da escludere eventuali partenze di Emre Can e di Dybala. Per quanto riguarda il difensore centrale, è ...

Neymar alla Juventus/ Dybala Più 100 milioni : stampa brasiliana scatenata : Neymar alla Juventus, pronta un'offerta di Dybala più 100 milioni di euro. La stampa brasiliana convinta della proposta bianconera

As : “La Juve su Neymar : 37 milioni l’anno a lui - 100 milioni Più Dybala al Psg” : Sembra fantascienza eppure As la pubblica come prima notizia. Su Neymar c’è anche la Juventus che avrebbe assicurato al brasiliano il medesimo ingaggio che percepisce al Psg: ossia 37 milioni di euro l’ano. E al Psg Paratici avrebbe offerto 100 milioni più Dybala. Dove la Juventus prenda tutti questi soldi, non è dato sapere. Né As lo chiarisce. Il club bianconero dovrebbe anche fare i conti con il fair play finanziario. Prendiamo la ...

Icardi al Napoli : all’Inter 50 milioni Più Milik : Icardi al Napoli. La trattativa entra nel vivo anche perché il tempo stringe. Mauro Icardi non può realmente rischiare di rimanere

Calcio - Serie A 2019-2020 : gli stipendi dei calciatori e la classifica dei Più ricchi. Cristiano Ronaldo guadagna 31 milioni a stagione! : Superato il traguardo psicologico del weekend di Ferragosto per il mondo sportivo italiano comincia l’attesissima settimana che porta all’inizio della Serie A 2019/2020 di Calcio. Il prossimo weekend si aprirà infatti con Juventus – Parma dove i campioni d’Italia delle ultime otto edizioni inizieranno la propria rincorsa verso l’ennesimo tricolore, al termine di un mercato che ha ulteriormente rafforzato la stellare ...

Gazzetta : il Napoli ha già speso Più di 100 milioni sul mercato : Se dovesse arrivare Icardi La Gazzetta dello Sport fa i conti al mercato del Napoli. E scrive che con l’acquisto di Lozano – con 42 milioni è l’acquisto più oneroso della storia del club – ha superato quota cento milioni di euro spesi sul mercato. Così ripartiti: 42 per Lozano, 36 per Manolas, 18 per Elmas e 9 per Di Lorenzo. In totale fanno 105 milioni quelli un tempo spesi per l’acquisto di Jeppson. Mai allora ...

Tuttosport – De Laurentiis offre 8 milioni Più tutti i diritti d’immagine a Icardi : Il Napoli vuole Icardi, il presidente De Laurentiis è disposto a fare una follia, secondo Tuttosport, per l’attaccante argentino. Le possibilità per l’attacco azzurro in questo momento sono rappresentate da due alternative, Icardi che potrebbe mettere alla porta Milik o Llorente che sarebbe un panchinaro e sostituto del polacco. Sull’argentino c’è da registrare un sorpasso della Roma, che in questo momento rappresenta meglio del ...

Dilettanti - stanziati 1 - 5 milioni per chi fa giocare di Più i giovani : Ci sono tanti buoni motivi per investire sui giovani, ma da quest’anno sono oltre un milione e mezzo: è questa la cifra in euro messa a disposizione dalla Lega Nazionale Dilettanti per le società di Eccellenza e Promozione che sposeranno la linea verde nella stagione 2019/2020. Il bonus destinato ai club più virtuosi rientra nel […] L'articolo Dilettanti, stanziati 1,5 milioni per chi fa giocare di più i giovani è stato realizzato da ...