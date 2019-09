Migranti | divieto di ingresso per Alan Kurdi | dopo Salvini il no di Trenta e Toninelli

Il governo italiano ha emesso un divieto di ingresso nelle acque italiane per la nave Alan Kurdi - con a bordo 13 Migranti di cui 8 bambini : Il governo italiano ha emesso un divieto di ingresso nelle acque italiane per la nave Alan Kurdi della ong Sea Eye, che da ieri sera ha a bordo 13 migranti – di cui 8 bambini – soccorsi nel tratto di

Migranti - dopo Matteo Salvini anche i ministri Trenta e Toninelli firmano divieto di ingresso per Alan Kurdi : dopo il vicepremier Matteo Salvini, anche i ministri della Difesa e dei Trasporti Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli hanno firmato il decreto che vieta l’ingresso in acque italiane alla nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye, che ieri si è diretta verso Lampedusa dopo aver soccorso in mare, in acque Sar maltesi, 13 Migranti – tra cui 8 bambini – che si trovavano in difficoltà a bordo di un barchino sovraccarico. A dare la ...

Migranti - Trenta e Toninelli firmano divieto d’ingresso per la Alan Kurdi : a bordo 8 bambini : I ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli hanno firmato il divieto di ingresso in Italia per i 13 Migranti, di cui 8 bambini, soccorsi nelle scorse ore dalla nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye, dopo il no di Matteo Salvini. Al momento, sono le 3 imbarcazioni che attendono di conoscere istruzioni sullo sbarco dei profughi, con Mare Jonio ed Eleonore. L'arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro: "I diritti umani vanno difesi ...

La Mare Jonio salva cento Migranti | Anche Trenta e Toninelli firmano il divieto di entrare in porto : "Ma tutelare i minori" : A bordo ci sono 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minori. Il centro di coordinamento chiede all'Italia un porto sicuro

Migranti : Viminale - 'sì a sbarco donne - bimbi e malati da Mare Jonio ma resta divieto' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Come sempre fatto in passato, dalla Mare Jonio potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le leggi e che preordinatamente si provoca lo stato di necessità a bordo per sbarcare in Italia".

Migranti - Salvini firma divieto d'ingresso per Mare Jonio. Mediterranea : «Hanno paura di 22 bambini» : E' stato firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali per la Mare Jonio, nave di Mediterranea saving humans che questa...

Migranti - Salvini firma il divieto d’ingresso per Mare Jonio : a bordo ci sono 28 bambini : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali per la Mare Jonio, nave di Mediterranea Saving Humans, ribattezzata "la nave dei bambini" dal momento che tra i quasi profughi a bordo almeno 28 sono minori, tra cui molti di età inferiore ai 10 anni.Continua a leggere

Migranti - Mare Jonio soccorre gommone con 100 persone : a bordo 22 bambini sotto 10 anni. Salvini firma divieto d’ingresso : L’equipaggio a bordo della Mare Jonio ha ribattezzato l’imbarcazione “la nave dei bambini”, dopo che alle 8.35 del 28 agosto ha svolto un’operazione di salvataggio che ha portato a bordo “circa cento persone tra cui 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minori“, come hanno scritto su Twitter i responsabili della ong. Il gommone a bordo del quale si trovavano, ...

Migranti - Salvini firma il divieto d’ingresso per nave Eleonore con 101 naufraghi. Ok anche di Trenta-Toninelli. Viminale : “Siamo compatti” : Matteo Salvini, Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli hanno firmato il divieto d’ingresso nelle acque territoriali italiane per la nave Eleonore della ong Lifeline che nella serata di lunedì ha soccorso 101 Migranti su un gommone in difficoltà al largo di al-Khoms, in Libia. La decisione dei titolari dei dicasteri Difesa e Trasporti è in linea con quella del ministro dell’Interno che in mattinata aveva avviato le procedure per lo stop ...

Migranti - Salvini e Trenta firmano il divieto di ingresso in acque italiane per la nave Eleonore : A sorpresa, dopo le dure critiche dei giorni scorsi e la decisione di non firmare il divieto di ingresso in acque italiane per la Open Arms lo scorso 15 agosto, oggi la Ministra della Difesa Elisabetta Trenta sembra esser tornata sui propri passi.Nel pomeriggio, infatti, Trenta ha controfirmato il divieto di ingresso, transito e sosta in acque italiane per la nave Eleonore che è alla ricerca di un porto in cui far sbarcare i 101 Migranti ...

Migranti - anche Toninelli e Trenta firmano il divieto di ingresso per la nave di Lifeline : I ministri Trenta e Toninelli hanno controfirmato il provvedimento del Viminale, con cui si intima lo stop alla nave dell'ong Lifeline, battente bandiera tedesca, con 100 Migranti a bordo. Soddisfatto il ministero degli Interni "per la ritrovata compatezza del governo a fronte dell'ennesimo tentativo di avvicinamento alle acque italiane di una ong".Continua a leggere

Migranti - Salvini firma il divieto d’ingresso per la nave della ong Lifeline con 101 naufraghi a bordo. Ok anche di Trenta e Toninelli : La nave Eleonore della ong Lifeline che nella serata di lunedì ha soccorso 101 Migranti su un gommone in difficoltà al largo di al-Khoms, in Libia, non ha il permesso del Viminale per entrare nelle acque territoriali italiane. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rimasto nei palazzi del ministero nei giorni scorsi durante la crisi di governo, ha firmato il divieto d’ingresso per la nave battente bandiera tedesca che, durante il ...

Migranti - Salvini firma divieto ingresso nave Eleonore/ Ong Lifeline - è caos Governo : 101 Migranti su nave Eleonore verso l'Italia: Salvini firma divieto d'ingresso a ong Lifeline, ma è caos Governo perché serve controfirma Trenta-Toninelli

Salvini firma il divieto d'ingresso per la nave Eleonore di Lifeline. 101 i Migranti a bordo : In quelli che sono, molto probabilmente, i suoi ultimi giorni al Viminale Matteo Salvini ribadisce la sua linea sull’immigrazione. E lo fa firmando il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per una nave di un’Ong che si occupa di salvataggio in mare. Si tratta della Eleonore, battente bandiera tedesca, della Lifeline, che ha riferito di aver soccorso 101 persone a bordo di un gommone che stava affondando al largo ...