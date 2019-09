Germania:forte balzo Afd,ma non è prima

dell'Afd nelle elezioni in Sassonia e Brandeburgo: l'ultradestra per un pelo non è in testa: il partito anti-immigrati 5 anni fa era al 9,7%,e ora è avanzato al 27,5 in Sassonia. In Brandeburgo si piazza fra il 22,5% e il 24,5%; nel 2014 aveva avuto il 12,2%. Primi i socialisti della Spd. I cristiano-democratici (Cdu) della cancelliera Merkel sono in calo di 7,4% ma si confermano il primo partito con circa il 32% dei voti in Sassonia. Mentre in Brandeburgo è terza con 15,5%. Questo secondo gli exit poll.(Di domenica 1 settembre 2019)