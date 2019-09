Ciuffi e Peugeot 208 vincono anche in Friuli

CIR : Peugeot e Ciuffi in Friuli per consolidare la leadership : Grande ritorno nel CIR per il Rally del Friuli Venezia Giulia, dopo qualche anno di assenza dal calendario. Terz’ultimo appuntamento della stagione, sarà un banco di prova importante per tutti i piloti che stanno lottando nelle varie categorie. Peugeot Sport Italia e la coppia Ciuffi/Gonella vogliono consolidare il corposo vantaggio nel Campionato Italiano Rally 2 […] L'articolo CIR: Peugeot e Ciuffi in Friuli per consolidare la ...