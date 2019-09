Acquistano una casa e quello che trovano in soffitta è incredibile

Fonte : baritalianews

(Di domenica 1 settembre 2019) Una coppia con figli ha acquistato unaa Bountiful, vicino a Salt Lake City. Il capo famiglia, Josh Ferrin appena entrato aveva messo mani a tuttoche c’era da fare come lavori e era arrivato inper guardare un po’ la situazione. Mentre Josh Ferrin e la moglie erano inhanno visto una cassa e quando l’hanno aperta non hanno creduto ai loro occhi: nella cassa c’erano tantissimi soldi e come quella cassa ce ne erano altre sei per un totale di 45.000 dollari. I due coniugi hanno esitato pochissimo e poi hanno preso la decisone più corretta: hanno chiamato i figli del proprietario die hanno mostrato e restituito loro ciò che avevano trovato. I due hanno così dichiarato: “Sapevamo che dovevamo restituire il denaro, anche se ovviamente abbiamo pensato alle riparazioni da fare in, ad una macchina nuova e a tante altre cose”. E poi ...

NicolaPorro : Gli Obama acquistano una mega villa. Un paradiso. E noi siamo contenti per loro. Peccato che l’ingente acquisto non… - MFocaccia : @Capezzone @StaseraItalia Non acquistano + i giornali xche' nn c'hanno + i soldi !? questa signora è la prova evide… - Michele17665890 : @Rosarossa4ever Di esse bisogna assaporarne ogni sorso fino in fondo, come in buon vino acquistano sapore, come la… -