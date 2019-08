Perché recuperare l’industria del nord dovrà essere la priorità

Fonte : ilfoglio

(Di sabato 31 agosto 2019) Stiamo vivendo una fase di inedite turbolenze politiche. A far tremare il tessuto industriale italiano, però, non sono solo l’ennesima crisi istituzionale e l’assenza, finora, di interventi in grado di risollevare il lavoro e rilanciare, ma è il rallentamento della Germania. Il pil tedes

joleneallgdr_ : RT @agathalelievre: dai amici, rt per un giro nei media perché ieri (lo so sono una brutta persona) ho completamente ignorato i gruppi spam… - NSollai : @NiccolBrunori La fiorentina si spinge fino a quella cifra perché poi andrebbe a recuperare in bel 20% della cessio… - AleNekPattzStew : Day 31/Giorno 31: Dragon Ball, fine bookchallenge, #WrapUp di agosto ???????? . . . Cari Readers! ?? Avete presente quan… -