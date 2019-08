Lo Stromboli esplode e torna la paura | allerta arancione

Esplode lo Stromboli - turisti in fuga : Lo Stromboli torna a farsi sentire. Nella giornata di oggi, 28 agosto, il vulcano delle Eolie ha generato una forte esplosione con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale vulcanico. Stavolta dal lato del villaggio di Stromboli , anche questa volta un parossisma, apparentemente di entità leggermente minore rispetto alla scorsa esplosione. Spavento tra la gente per l’esplosione sullo Stromboli . Da cratere sono arrivate pomici dal in ...

A Stromboli è l'inferno. Esplode il vulcano : un morto e turisti in fuga : Andrea Cuomo Fumo alto 3 chilometri e roghi. Vittima un escursionista. "Evento tra i più forti di sempre" Un boato, poi dopo trenta secondi un altro. E dopo qualche minuto ecco una colonna di fumo piantato come con un chiodo contro il cielo. Quindi una pioggia di fuoco a trasformare il paradiso in inferno. Paura. E anche morte. È stato un pomeriggio sconvolgente per Stromboli, l'isola vulcanica più settentrionale e più orientale ...