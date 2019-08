LIVE US Open 2019 in DIRETTA | risultati 31 agosto | Mertens e Townsend agli ottavi | in

Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.39 Tiene a 30 il servizio Andreescu: 3-3 18.38 MATCHdi finale per l’americana, 7-5 6-2 per lei, che è alla sua prima volta in un ottavo Slam 18.37 Secondo ace di fila di, match point 18.37 Eccezionale ace di, una palla esterna strettissima 18.37 Sba la volée di dritto, ancora palla break Cirstea 18.36 Ci riprova con il rovescio lungolinea la rumena, senza esito positivo per un nulla 18.35 Risposta vincente di Cirstea sul 30-30 e break point 18.33 Salva una palla break e tiene il servizio Wozniacki, che è avanti 3-2 contro Andreescu 18.31 Regalo di Cirstea, che con un doppio fallo consegna il 5-2 e la possibilità di servire per il match a18.31 Palla break che sa di match point persul 30-40 18.29 Tiene la battuta Andreescu: la canadese impatta sul 2-2 ...

