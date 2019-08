Governo | vertice Pd-M5s slitta alle 12

Governo - la diretta – Slitta il vertice a Palazzo Chigi sul programma : Conte - M5s e Pd si incontrano a mezzogiorno : Un faccia a faccia per definire il programma , ma anche per appianare le tensioni dopo una giornata convulsa. Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle tornano a incontrarsi oggi: il vertice a Palazzo Chigi con il premier incaricato Giuseppe Conte , però, è stato spostato dalle 9,30 a mezzogiorno . Era stato un altro incontro, venerdì pomeriggio, a ricompattare democratici e pentastellati dopo le dichiarazioni di Luigi Di Maio: “O si ...

Governo - vertice M5S-Pd. Di Maio : «Si pensi a soluzioni - non a colpire me». Orlando : vicepremier dem. Sì direzione Pd a Zingaretti : Si è conclusa alla Camera la riunione fra le delegazioni di Pd e M5S sulle condizioni per la nascita di un Governo sostenuto dalle due forze. Partecipano, fra gli altri, i capogruppo dem. ..

Governo - al via nuovo vertice Pd-M5S : 8.24 Continua la trattativa serrata per un accordo di Governo tra M5S e Pd, con un incontro tra le delegazioni anche in vista del secondo giro di consultazioni al Quirinale. Stefano Patuanelli, capogruppo dei 5S, entrando alla Camera per partecipare al vertice, ha affermato: "Ribadisco che i veti non sono mai positivi". Nessuna dichiarazione invece da parte di Francesco D'Uva, capogruppo pentastellato a Montecitorio.