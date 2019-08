Governo | Palazzo Chigi c' e' percorso per programma condiviso

Governo - la diretta – Slitta il vertice a Palazzo Chigi sul programma : Conte - M5s e Pd si incontrano a mezzogiorno : Un faccia a faccia per definire il programma, ma anche per appianare le tensioni dopo una giornata convulsa. Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle tornano a incontrarsi oggi: il vertice a Palazzo Chigi con il premier incaricato Giuseppe Conte, però, è stato spostato dalle 9,30 a mezzogiorno. Era stato un altro incontro, venerdì pomeriggio, a ricompattare democratici e pentastellati dopo le dichiarazioni di Luigi Di Maio: “O si ...

Governo - diretta. Di Maio : «Nostre proposte o voto». Ira dem - Palazzo Chigi : «Pd-M5S - percorso per programma condiviso» : Seconda giornata dei colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur battente a...

Governo - diretta. Di Maio : «Nostre proposte o voto». Ira dem - Palazzo Chigi : «Pd-M5S - percorso per programma condiviso» : Seconda giornata dei colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur battente a...

Governo - diretta. Di Maio forza. «Nostre proposte o voto». Ira dem - Palazzo Chigi : «Pd-M5S - percorso per programma condiviso» : Seconda giornata dei colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur battente a...

Governo - diretta. Di Maio forza. «Nostre proposte o voto». Ira dem - Palazzo Chigi : «Pd-M5S - percorso per programma condiviso» : Seconda giornata dei colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur battente a...

Governo - diretta. Zingaretti : «Ok a Conte premier - sconfiggere la paura con la speranza». Berlusconi : Governo nato da manovra di palazzo : governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Governo - diretta. Zingaretti : «Ok a Conte premier - sconfiggere la paura con la speranza». Berlusconi : Governo nato da manovra di palazzo : governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Governo - Palazzo Chigi : «Di Maio non ha mai chiesto il Viminale». Pd : bene chiarezza - passi avanti : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il...

Governo - Palazzo Chigi : «Di Maio non ha mai chiesto il Viminale». Pd : bene chiarezza - passi avanti : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il...

Governo - Palazzo Chigi : «Di Maio non ha mai chiesto il Viminale». Delrio : «Tratti Conte». Vertice Pd alle 16 : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il diktat...

Governo - Palazzo Chigi : «Di Maio non ha mai chiesto il Viminale». Delrio : «Tratti Conte». Vertice Pd alle 16 : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il diktat...

Governo - Palazzo Chigi : «Da Di Maio mai avanzata richiesta per il Viminale». Delrio : «Tratti Conte». Vertice Pd alle 16 : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il diktat...

Governo - Palazzo Chigi : «Da Di Maio mai avanzata richiesta per il Viminale». Delrio : «Tratti Conte». Vertice Pd alle 16 : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il diktat...

Crisi di Governo - incontro Zingaretti-Di Maio a Palazzo Chigi. Non sciolto il nodo della premiership. Nuovo confronto alle 21 : Il segretario Pd alla vigilia delle consultazioni al Quirinale: «Servono elementi di discontinuità»