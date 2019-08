F1 | GP Belgio 2019 | orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) Oggi sabato 31 agosto si disputano ledel GP del, tappa del Mondiale F1 che si corre cda tradizione sullo storico tracciato di Spa. Si preannuncia una bella battaglia per la conquista della pole position sul circuito dellle Ardenne, una pista iconica in cui i piloti si esaltano riuscendo a mettere in mostra tutte le loro doti. Le prove libere del venerdì hanno espresso i primi valori in campo ma oggi pomeriggio potrebbe cambiare tutto in un time attack sicuramente vibrante e accattivante che definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. Le Ferrari sembrano essere lanciatissime e puntano a una prima fila tutta rossa, la pole position è un concreto obiettivo per Sebastian Vettel e Charles Leclerc che poi domenica andranno a caccia della prima vittoria stagionale anche se devono ancora lavorare sul passo gara. Si attendono risposte dalle Mercedes di ...

SkySportF1 : ?? Il monegasco punta in alto per la qualifica ?? mentre sul passo gara dice?? #BelgianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? La battuta di Kimi sull'infortunio che ne mette in dubbio la presenza a Spa I dettagli ? - SkySportF1 : ?? @ScuderiaFerrari davanti nel venerdì di Spa ?? #FP2 ?? @SChecoPerez, che peccato I risultati ?… -