F1 | GP Belgio 2019 | Charles Leclerc riporta la Ferrari in pole a Spa 12 anni dopo Kimi

Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) Non poteva esserci un rientro migliore per quanto riguarda lale quattro settimane di vacanze estive che sono succedute al disastroso round in Ungheria; il dominio delle Rosse è stato chiaro e nettissimo fin dalle FP1 del venerdì ed è terminato con l’occupazione di tutta la prima fila nelle qualifiche del GP deldi Formula 1. L’ambitaposition è finita nelle mani diche ha fatto segnare il tempo di 1:42.519 e ha letteralmente dominato gli avversari chiudendo con oltre sette decimi di margine sulla coppia formata dai nove titoli mondiali combinati di Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Il tedesco ha sofferto il compagno di team per lunga parte di questo fine settimana ma il gran giro finale nel Q2 aveva fatto presagire che nella lotta per lapotesse entrare anche lui. Al contrario, delle imperfezioni di guida in entrambi i ...

SkySportF1 : ?? POLE da record di @Charles_Leclerc a Spa ? ?? Prima fila tutta #Ferrari ? - SkySportF1 : #UltimOra Stabile lo statunitense Correa Il pilota è stato trasferito in ospedale a Liege ?… - SkySportF1 : ?? Il monegasco punta in alto per la qualifica ?? mentre sul passo gara dice?? #BelgianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 -