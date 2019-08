Eccentrico milionario nasconde un forziere con un tesoro e poi scrive un libro pieno di

Fonte : baritalianews

(Di sabato 31 agosto 2019) Un, Forrest Fenn ha avuto un’idea veramente incredibile per convincere quante più persone possibile a uscire di casa per girare. L’uomo, dopo aver sconfitto un tumore che i medici avevano definito allo stadio terminale, ha avuto un’idea pazzesca. Ha riempito undi tantissimi oggetti preziosissimi: monete d’oro, rubini, diamanti ecc pari a 2 milioni di euro e l’ha nascosto sulle Montagne Rocciose a nord di Santa Fe, nel New Mexico. Poi l’uomo ha scritto undove ci sono tanti indizi per trovare il. Ilche si chiama “The Thrill of the Chase: A Memoir“, si può acquistare su Amazon.

BestvisionTv_IT : Se c'è qualcuno che sa godersi la vita, è sicuramente @gianluccavacchi e se è estate ancora di più. L'eccentrico… -