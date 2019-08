Cagliari-Inter | le parole di Maran alla vigilia | “In campo con coraggio | i nerazzurri

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) “Mi dispiace per Leo, per lui, ovviamente anche per la squadra perché è un giocatore importante per noi”. Con questeil tecnico del, Rolando, commenta ai microfoni di Sky Sport l’infortunio al crociato di Pavoletti. Al suo posto arriva il Cholito Simeone. “Dobbiamo cambiare qualcosa, la settimana scorsa abbiamo fatto più cross di tutti per sfruttare le caratteristiche di Leo, adesso qualcosa dovremo cambiare per mettere nelle migliori condizioni di far bene i nostri attaccanti”, ha aggiuntopronto a sfidare l’. “Ben venga questo test così impegnativo, lo vogliamo superare sapendo che abbiamo di fronte una delle squadre più forti del campionato, un’che può ambire allo scudetto. Noi dobbiamo crescere come squadra, trovare quegli automatismi che, dal momento che molti ragazzi sono arrivati ...

