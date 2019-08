Una Roma incompleta e un mercato agli sgoccioli

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2019)– Non manca molto alla sera del 2 settembre, data in cui il calciofinirà ufficialmente, portando con sé tutta la frenesia e le voci su trasferimenti e interessamenti, lasciando spazio al solo calcio giocato. Entro tale data quindi, bisognerà puntellare la squadra nei ruoli scoperti e cedere i calciatori che non rientrano nel progetto. Chiuso il discorso difensore centrale con l’arrivo di Chris Smalling, all’appello manca ancora un vice Dzeko, con l’ex Fiorentina Kalinic in vantaggio. Per il croato si parla di un prestito con diritto di riscatto, ma l’operazione si potrà concludere solo dopo la cessione di Schick, che interessa al Lipsia ma con cui non si è ancora trovata l’intesa sulla formula del trasferimento: lavorrebbe un prestito con obbligo di riscatto, i tedeschi il diritto. C’è fiducia sulla riuscita di entrambe le ...

